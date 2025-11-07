Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота

Звучит как мечта, научная фантастика или очередной маркетинговый трюк?



В Японии появился напиток, который, по заявлению производителя, помогает бороться с жиром на животе. Крупный японский бренд Suntory выпустил функциональную воду "Special Water", предназначенную для тех, кто хочет уменьшить объемы в области талии.

Что это за вода?

Внешне "Special Water" выглядит как обычная питьевая вода: она прозрачная, без цвета и вкуса. В ней нет калорий, сахара или кофеина. Однако в Японии этот продукт относится к особой категории "функциональной еды" — то есть продуктов, обогащенных полезными компонентами.

Новинка нацелена в первую очередь на людей с малоподвижной работой, которые сталкиваются с проблемой накопления жира в области живота.

Как это работает: научное объяснение

Секрет воды заключается в веществе HMPA — это активный компонент, который получают из ферментированных рисовых отрубей.

Компания Suntory провела клинические исследования, которые показали, что регулярное употребление HMPA способствует сокращению объемов именно висцерального жира. Это внутренний жир, который скапливается вокруг органов брюшной полости и считается наиболее вредным для здоровья.

Согласно официальным данным, постоянный прием этого вещества может улучшить распределение жира в области живота у людей с высоким индексом массы тела.

Сколько стоит и где продается?

Стоимость продукта делает его доступным для многих. Бутылка "Special Water" объемом 600 мл стоит в Японии 150 иен (около 1 доллара США) без учета налогов.

Важно понимать, что эта вода не является средством, которое заменит правильное питание и физическую активность. Производитель позиционирует ее как дополнение к здоровому образу жизни, которое может помочь организму справиться с отложением висцерального жира.

Это интересный пример того, как пищевые технологии могут быть направлены на решение конкретных проблем со здоровьем, связанных с современным образом жизни.