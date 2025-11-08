Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Суббота 8 ноября

06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ

Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ
34

Телеведущая Лариса Гузеева вновь привлекла к себе внимание общественности, на этот раз став героиней скандала в аэропорту Тбилиси.

По информации очевидцев, Гузеева прибыла в аэропорт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes вместе со своей дочерью и ее маленьким ребенком. Они собирались вылететь в Москву, выбрав для этого бизнес-класс. Однако, как только телеведущая подошла к стойке регистрации, ей сообщили, что желаемые места уже заняты другими пассажирами. Эта новость явно не пришлась ей по душе.

Телеведущая, известная своим характером и эмоциональностью, начала активно разбираться в ситуации с сотрудниками аэропорта. Она пыталась выяснить, почему не удалось зарезервировать места, и как можно решить возникшую проблему. Однако спустя десять минут ожидания терпение телеведущей иссякло. Вскоре она не смогла сдержать эмоций и, по свидетельствам очевидцев, "высказала все, что о них думает", прежде чем направиться к выходу на посадку.

Несмотря на возникшие трудности, Гузеева все же смогла сесть в бизнес-класс, но не на тех местах, которые изначально хотела. Это обстоятельство не добавило ей хорошего настроения, и она продолжила выражать недовольство даже во время полета.

Скандал Ларисы Гузеевой в аэропорту Тбилиси стал темой обсуждения не только среди ее поклонников, но и среди критиков. Многие пользователи социальных сетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для публичной личности. Некоторые даже предположили, что телеведущая могла бы проявить больше терпения и понимания к работникам аэропорта, которые просто выполняли свою работу.

Интересно отметить, что подобные инциденты не являются чем-то уникальным для авиаиндустрии. В последнее время участились случаи конфликтов между пассажирами и сотрудниками авиакомпаний, что связано с различными ограничениями и правилами, введенными в условиях пандемии. Например, другой случай произошел в аэропорту Орландо, где пассажирка ударила сотрудника авиакомпании после того, как ей отказали в посадке из-за отсутствия в резервных списках.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2025, 06:52
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Mash✓ Надежный источник

По теме

Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой

Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто
Покупка автомобиля – это важный шаг, который может обернуться не только радостью, но и серьезными проблемами, если не остерегаться мошенников. К сожалению, в современном мире аферисты используют все более изощренные схемы для обмана доверчивых граждан.

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья
В России вступили в силу новые правила налогообложения при продаже жилья. Они могут значительно повлиять на определенные группы граждан.

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки
Мы так привыкли к идее, что нужно спать восемь часов подряд, что любое пробуждение кажется проблемой. Оказывается, с вами все в полном порядке.

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота
Звучит как мечта, научная фантастика или очередной маркетинговый трюк? В Японии появился напиток, который, по заявлению производителя, помогает бороться с жиром на животе.

Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым

Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым
Психологи уверены: пока вы не избавитесь от одного ключевого убеждения, никакие курсы по инвестированию не помогут вам стать богатым. Психологи, работающие с финансовым мышлением, называют самой разрушительной установкой фразу: "Деньги даются тяжелым трудом" или "Чтобы много зарабатывать, нужно очень много работать".

Выбор читателей

07/11ПтнВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 06/11ЧтвКо Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 06/11ЧтвТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 07/11Птн8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 06/11ЧтвРаскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 06/11ЧтвБольничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками