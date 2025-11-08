Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ

Телеведущая Лариса Гузеева вновь привлекла к себе внимание общественности, на этот раз став героиней скандала в аэропорту Тбилиси.

По информации очевидцев, Гузеева прибыла в аэропорт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes вместе со своей дочерью и ее маленьким ребенком. Они собирались вылететь в Москву, выбрав для этого бизнес-класс. Однако, как только телеведущая подошла к стойке регистрации, ей сообщили, что желаемые места уже заняты другими пассажирами. Эта новость явно не пришлась ей по душе.

Телеведущая, известная своим характером и эмоциональностью, начала активно разбираться в ситуации с сотрудниками аэропорта. Она пыталась выяснить, почему не удалось зарезервировать места, и как можно решить возникшую проблему. Однако спустя десять минут ожидания терпение телеведущей иссякло. Вскоре она не смогла сдержать эмоций и, по свидетельствам очевидцев, "высказала все, что о них думает", прежде чем направиться к выходу на посадку.

Несмотря на возникшие трудности, Гузеева все же смогла сесть в бизнес-класс, но не на тех местах, которые изначально хотела. Это обстоятельство не добавило ей хорошего настроения, и она продолжила выражать недовольство даже во время полета.

Скандал Ларисы Гузеевой в аэропорту Тбилиси стал темой обсуждения не только среди ее поклонников, но и среди критиков. Многие пользователи социальных сетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для публичной личности. Некоторые даже предположили, что телеведущая могла бы проявить больше терпения и понимания к работникам аэропорта, которые просто выполняли свою работу.

Интересно отметить, что подобные инциденты не являются чем-то уникальным для авиаиндустрии. В последнее время участились случаи конфликтов между пассажирами и сотрудниками авиакомпаний, что связано с различными ограничениями и правилами, введенными в условиях пандемии. Например, другой случай произошел в аэропорту Орландо, где пассажирка ударила сотрудника авиакомпании после того, как ей отказали в посадке из-за отсутствия в резервных списках.