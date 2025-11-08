Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья

В России вступили в силу новые правила налогообложения при продаже жилья.

Они могут значительно повлиять на определенные группы граждан. Особенно это коснётся пар, решивших развестись, молодожёнов и семей с новорожденными детьми. Об этом рассказал Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум".

Согласно новым поправкам, если вы решили продать квартиру, которую приобрели менее трёх-пяти лет назад, вам придется заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это нововведение может стать настоящим испытанием для тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию — будь то проблемы с ипотекой, снижение доходов или необходимость срочного переезда. Ранее владельцы недвижимости могли избежать налогообложения, если срок владения квартирой превышал три года, но теперь правила изменились.

Сырцов отметил, что дарение жилья не поможет избежать уплаты налога: при любом переоформлении льготный срок владения обнуляется. Это означает, что даже если вы подарите свою квартиру родственнику или другу, при последующей продаже налог всё равно будет начисляться. Кроме того, дарение через нотариуса подразумевает проверку законности сделки и дееспособности сторон. Документы обязательно передаются в Росреестр, что делает "фиктивные" сделки крайне рискованными и подверженными оспариванию.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности более пяти лет, теперь будут более привлекательными для покупателей. Это может привести к увеличению спроса на такие квартиры и изменению рыночной ситуации в целом.

Также стоит отметить, что принят законопроект о 50-процентной скидке на оплату государственной пошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. Это нововведение направлено на поддержку семейных отношений и может частично компенсировать негативные последствия новых налоговых правил.

В целом, изменения в законодательстве о налогах с продажи жилья могут оказать серьезное влияние на рынок недвижимости и на жизнь россиян. Особенно это касается тех, кто находится в уязвимых ситуациях: молодые семьи, разводящиеся пары и новоиспеченные родители. Им стоит заранее продумать свои действия и учесть новые условия налогообложения, чтобы избежать неожиданных финансовых потерь.