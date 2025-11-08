Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Суббота 8 ноября

Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу

Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу
123

Яркий стаканчик с забавными шариками на дне стал символом модного напитка для молодежи по всему миру.

За безобидным бабл-ти скрывается потенциальная угроза для здоровья. Врачи предупреждают: регулярное и неумеренное потребление этого десерта может привести к серьезным проблемам с кишечником, вплоть до необходимости хирургического вмешательства.

Что не так с шариками тапиоки?

Главный и самый привлекательный компонент бабл-ти — это те самые жевательные шарики, известные как тапиока. Их производят из крахмала, получаемого из корня тропического растения маниока. По сути, это очень плотные, клейкие комки чистых углеводов. И именно в их физических свойствах кроется главная опасность.

Наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания такой консистенции. В отличие от обычной пищи, шарики тапиоки практически не расщепляются под действием желудочного сока. Они проходят через пищеварительную систему в почти неизменном виде.

Цепочка событий: от стаканчика до скальпеля

Когда человек пьет бабл-ти редко и в небольших количествах, организм, скорее всего, справится с "инородными" шариками. Но при частом употреблении запускается опасный процесс:

  1. Накопление и склеивание. Шарики тапиоки, не перевариваясь, начинают скапливаться в кишечнике. Из-за своей клейкой структуры они могут слипаться друг с другом, образуя плотную массу, похожую на пробку.
  2. Кишечная непроходимость. Эта масса способна полностью или частично заблокировать просвет кишечника. Такое состояние в медицине называется кишечной непроходимостью и является крайне опасным. Пища и жидкости больше не могут свободно продвигаться по ЖКТ.
  3. Воспаление и интоксикация. Застой содержимого в кишечнике приводит к размножению бактерий, что вызывает сильное воспаление стенок кишечника. Начинается интоксикация организма — в кровь всасываются токсичные продукты распада. Симптомы могут включать острую боль в животе, вздутие, тошноту, рвоту и отсутствие стула.
  4. Хирургическое вмешательство. Если консервативное лечение не помогает, единственным способом устранить закупорку и спасти пациента становится экстренная операция.

Проблема не только в шариках: сахарный удар

Даже если не брать в расчет риск непроходимости, бабл-ти — это настоящая калорийная и сахарная бомба. Стандартный стакан напитка может содержать от 50 до 100 граммов сахара, что в несколько раз превышает рекомендованную суточную норму.

Такое количество "быстрых" углеводов провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови, что при регулярном употреблении ведет к набору веса, риску развития диабета 2-го типа и проблемам с кожей.

Как пить бабл-ти без риска для здоровья?

Полностью отказываться от любимого напитка не обязательно, но подходить к его употреблению нужно осознанно. Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

ПравилоОбъяснение
1. Умеренность — главное!Воспринимайте бабл-ти как десерт, а не как напиток на каждый день. Одного стаканчика в неделю или даже реже будет вполне достаточно.
2. Тщательно пережевывайте.Не глотайте шарики целиком. Механическое измельчение зубами поможет вашему организму хоть как-то справиться с плотной структурой тапиоки.
3. Не пейте на голодный желудок.Употребление бабл-ти после основного приема пищи снизит скорость всасывания сахара и нагрузку на пищеварительную систему.
4. Выбирайте менее сладкие варианты.Просите бариста уменьшить количество сахара или сиропа в вашем напитке.
5. Слушайте свой организм.Если после употребления напитка вы чувствуете тяжесть, вздутие или дискомфорт в животе — это сигнал, что стоит сделать долгий перерыв или отказаться от него совсем.

Бабл-ти — это вкусное и необычное лакомство, но не напиток для утоления жажды. Помните, что за яркой упаковкой и приятным вкусом скрываются реальные риски, связанные как с огромным количеством сахара, так и с трудноперевариваемыми шариками тапиоки. Наслаждайтесь им с умом, и тогда знакомство с этим модным напитком не закончится в больничной палате.

8 ноября 2025, 09:17
Фото: freepik.com
Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой

Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ

Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ
Телеведущая Лариса Гузеева вновь привлекла к себе внимание общественности, на этот раз став героиней скандала в аэропорту Тбилиси. По информации очевидцев, Гузеева прибыла в аэропорт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes вместе со своей дочерью и ее маленьким ребенком.

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто
Покупка автомобиля – это важный шаг, который может обернуться не только радостью, но и серьезными проблемами, если не остерегаться мошенников. К сожалению, в современном мире аферисты используют все более изощренные схемы для обмана доверчивых граждан.

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья
В России вступили в силу новые правила налогообложения при продаже жилья. Они могут значительно повлиять на определенные группы граждан.

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки
Мы так привыкли к идее, что нужно спать восемь часов подряд, что любое пробуждение кажется проблемой. Оказывается, с вами все в полном порядке.

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота
Звучит как мечта, научная фантастика или очередной маркетинговый трюк? В Японии появился напиток, который, по заявлению производителя, помогает бороться с жиром на животе.

