Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Суббота 8 ноября

03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто
94

Покупка автомобиля – это важный шаг, который может обернуться не только радостью, но и серьезными проблемами, если не остерегаться мошенников.

К сожалению, в современном мире аферисты используют все более изощренные схемы для обмана доверчивых граждан. Автоэксперт и юрист Алексей Леонов поделился с каналом "360" полезными советами, которые помогут россиянам защитить себя от мошеннических действий при покупке автомобиля.

Одной из самых распространенных схем является давление на жертву под видом сотрудников правоохранительных органов. Мошенники могут связаться с потенциальными жертвами, особенно с пожилыми людьми, через видеосвязь. Они запугивают их, утверждая, что те якобы имеют какие-то долги или оформленные кредиты. Затем злоумышленники убеждают жертву предоставить доступ к своим аккаунтам на "Госуслугах", а также просят взять новые кредиты, продать имущество и перевести деньги на "безопасный счет". Этот сценарий может закончиться тем, что жертва остается без денег и имущества.

При продаже автомобиля мошенники могут убедить владельца, что покупатель — это тоже мошенник. Они предлагают схему "поймать преступника с поличным", что приводит к тому, что жертва соглашается продать машину за любую цену. В итоге, когда человек осознает, что стал жертвой обмана, он обращается в полицию и пытается расторгнуть сделку через суд. Однако, даже если авто возвращают, деньги от продажи уже находятся у мошенников, и вернуть их становится практически невозможно.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Алексей Леонов советует следовать нескольким простым правилам. Первое — тщательно изучить продавца и его предложение. Если цена автомобиля значительно ниже рыночной, это должно насторожить. Второе — проверка истории объявлений продавца и характеристик машины. Это можно сделать через специальные сайты и платформы.

Еще одним важным моментом является документирование сделки. Автоюрист рекомендует снимать процесс покупки на видео. Это поможет подтвердить, что продавец действует по своей воле и не находится под давлением аферистов. Также стоит запросить справку о дееспособности продавца.

Наиболее безопасным вариантом будет проведение сделки в банке в присутствии нотариуса. Это не только добавляет уровень защиты, но и позволяет нотариусу проверить дееспособность продавца. Если продавец не предлагает провести сделку таким образом, лучше настоять на этом самостоятельно.

В МВД России также сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с автомобилями. Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах, предлагая услуги по перегону и покупке автомобилей из-за границы. Это еще один повод быть осторожными и не доверять незнакомцам.

Покупка автомобиля требует внимательности и осторожности. Соблюдение простых правил может помочь избежать неприятностей и сохранить свои средства и имущество в безопасности. Не стоит забывать о том, что мошенники становятся все более хитрыми и изобретательными, поэтому лучше заранее позаботиться о своей защите.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2025, 03:17
Фото: Freepik
Телеканал "360"✓ Надежный источник

По теме

Расход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья

Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья
В России вступили в силу новые правила налогообложения при продаже жилья. Они могут значительно повлиять на определенные группы граждан.

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки
Мы так привыкли к идее, что нужно спать восемь часов подряд, что любое пробуждение кажется проблемой. Оказывается, с вами все в полном порядке.

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота

Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота
Звучит как мечта, научная фантастика или очередной маркетинговый трюк? В Японии появился напиток, который, по заявлению производителя, помогает бороться с жиром на животе.

Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым

Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым
Психологи уверены: пока вы не избавитесь от одного ключевого убеждения, никакие курсы по инвестированию не помогут вам стать богатым. Психологи, работающие с финансовым мышлением, называют самой разрушительной установкой фразу: "Деньги даются тяжелым трудом" или "Чтобы много зарабатывать, нужно очень много работать".

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля
Легендарный режиссер вынес свой вердикт главному европейскому кинособытию года, и этот вердикт – приговор. Во время встречи со студентами Эмир Кустурица не стал ходить вокруг да около и сразу высказал все, что думает о триумфаторе Канн — фильме "Анора".

Выбор читателей

07/11ПтнВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 06/11ЧтвКо Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 06/11ЧтвТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 06/11ЧтвБольничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 06/11ЧтвРаскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 06/11ЧтвЧто будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?