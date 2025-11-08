Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Покупка автомобиля – это важный шаг, который может обернуться не только радостью, но и серьезными проблемами, если не остерегаться мошенников.

К сожалению, в современном мире аферисты используют все более изощренные схемы для обмана доверчивых граждан. Автоэксперт и юрист Алексей Леонов поделился с каналом "360" полезными советами, которые помогут россиянам защитить себя от мошеннических действий при покупке автомобиля.

Одной из самых распространенных схем является давление на жертву под видом сотрудников правоохранительных органов. Мошенники могут связаться с потенциальными жертвами, особенно с пожилыми людьми, через видеосвязь. Они запугивают их, утверждая, что те якобы имеют какие-то долги или оформленные кредиты. Затем злоумышленники убеждают жертву предоставить доступ к своим аккаунтам на "Госуслугах", а также просят взять новые кредиты, продать имущество и перевести деньги на "безопасный счет". Этот сценарий может закончиться тем, что жертва остается без денег и имущества.

При продаже автомобиля мошенники могут убедить владельца, что покупатель — это тоже мошенник. Они предлагают схему "поймать преступника с поличным", что приводит к тому, что жертва соглашается продать машину за любую цену. В итоге, когда человек осознает, что стал жертвой обмана, он обращается в полицию и пытается расторгнуть сделку через суд. Однако, даже если авто возвращают, деньги от продажи уже находятся у мошенников, и вернуть их становится практически невозможно.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Алексей Леонов советует следовать нескольким простым правилам. Первое — тщательно изучить продавца и его предложение. Если цена автомобиля значительно ниже рыночной, это должно насторожить. Второе — проверка истории объявлений продавца и характеристик машины. Это можно сделать через специальные сайты и платформы.

Еще одним важным моментом является документирование сделки. Автоюрист рекомендует снимать процесс покупки на видео. Это поможет подтвердить, что продавец действует по своей воле и не находится под давлением аферистов. Также стоит запросить справку о дееспособности продавца.

Наиболее безопасным вариантом будет проведение сделки в банке в присутствии нотариуса. Это не только добавляет уровень защиты, но и позволяет нотариусу проверить дееспособность продавца. Если продавец не предлагает провести сделку таким образом, лучше настоять на этом самостоятельно.

В МВД России также сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с автомобилями. Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах, предлагая услуги по перегону и покупке автомобилей из-за границы. Это еще один повод быть осторожными и не доверять незнакомцам.

Покупка автомобиля требует внимательности и осторожности. Соблюдение простых правил может помочь избежать неприятностей и сохранить свои средства и имущество в безопасности. Не стоит забывать о том, что мошенники становятся все более хитрыми и изобретательными, поэтому лучше заранее позаботиться о своей защите.