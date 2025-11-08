Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин

"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин
1

Получили анализы и увидели высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП)? Первая мысль у многих – лекарства. Но не спешите. Врач и эксперт по интегративной медицине Ирина Баранова уверена, что начать борьбу за здоровье сосудов можно и нужно с тарелки.

Почему еда — это лучшее лекарство?

Высокий уровень холестерина — это сигнал о том, что в организме нарушен жировой обмен. "Плохой" холестерин (липопротеины низкой плотности, или ЛПНП) имеет свойство оседать на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. Это сужает просвет артерий и повышает риск инфарктов и инсультов.

Хорошая новость в том, что "хороший" холестерин (ЛПВП) работает как "чистильщик", убирая излишки ЛПНП. И ключ к этому балансу — правильное питание, богатое "полезными" жирами, клетчаткой и антиоксидантами.

Вот топ-10 продуктов от доктора Барановой, которые стоит включить в свой рацион.

1. Жирная рыба: сила Омега-3

Это чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот, которые не только снижают уровень ЛПНП, но и повышают "хороший" холестерин. Омега-3 также борются с воспалением в сосудах.

  • Что выбрать: лосось, скумбрия, сельдь, сардины.
  • Как есть: запекайте или готовьте на пару 2–3 раза в неделю.

2. Авокадо: кремовый защитник сердца

Источник мононенасыщенных жиров, которые эффективно снижают "плохой" холестерин. Кроме того, авокадо богато клетчаткой, которая помогает выводить излишки жиров из организма.

  • Как есть: добавляйте в салаты, смузи или делайте тосты с цельнозерновым хлебом.

3. Орехи: хрустящая польза

Содержат полезные жиры, антиоксиданты и клетчатку. Они помогают нормализовать жировой обмен и защищают сосуды от повреждений.

  • Что выбрать: грецкие орехи (особенно богаты омега-3), миндаль, фундук.
  • Как есть: достаточно одной горсти в день в качестве перекуса.

4. Оливковое масло первого отжима: жидкое золото

Кладезь мононенасыщенных жиров и мощных антиоксидантов, таких как витамин Е. Оно помогает не только снизить ЛПНП, но и сохранить эластичность сосудов.

  • Как использовать: идеально для заправки салатов. Не используйте для жарки на высоких температурах.

5. Льняное семя: маленький, да удаленький

Богатейший источник растительных омега-3 и растворимой клетчатки, которая связывает холестерин в кишечнике и выводит его.

  • Как есть: добавляйте 1-2 столовые ложки молотых семян в каши, смузи или йогурты.

6. Чеснок: ароматный лекарь

Помогает снизить уровень "плохого" холестерина, улучшает кровообращение и обладает мощными противовоспалительными свойствами.

  • Как есть: лучше всего работает в свежем виде. Добавляйте в салаты и готовые блюда.

7. Ореховые масла: полезная альтернатива

Натуральные масла из миндаля или кешью (без сахара и добавок) содержат полезные жиры и витамины, поддерживающие здоровье сердца.

  • Как использовать: добавляйте в каши, смузи или используйте как спред для хлебцев.

8. Темный шоколад: вкусное лекарство

Да, и сладкое может быть полезным! Шоколад с содержанием какао от 70% богат флавоноидами — антиоксидантами, которые снижают уровень ЛПНП.

  • Как есть: не больше 1–2 квадратиков в день.

9. Семена чиа и тыквы: концентрат пользы

Эти семена — источник омега-3, клетчатки и важных минералов (магний, цинк), которые помогают регулировать уровень холестерина.

  • Как есть: посыпайте ими салаты, добавляйте в каши, йогурты или выпечку.

10. Зеленый чай: напиток долгожителей

Богат антиоксидантами-катехинами, которые не только снижают уровень "плохого" холестерина, но и мешают ему окисляться, что является ключевым моментом в защите сосудов.

  • Как пить: 2–3 чашки в день без сахара.

Как подчеркивает Ирина Баранова, снижение холестерина — это не всегда про строгие диеты и отказ от всего вкусного. Это про осознанное добавление в свой рацион продуктов, которые работают на вас. Начните с малого, и ваше сердце и сосуды скажут вам "спасибо".

8 ноября 2025, 15:58
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

