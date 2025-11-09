Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Воскресенье 9 ноября

18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

4

Щепотка перца в суп, палочка корицы в кофе, зубчик чеснока в салат – мы используем приправы каждый день, чтобы сделать еду вкуснее.

Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале рассказала о пяти самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне. Они содержат мощные вещества, которые борются с воспалениями, укрепляют иммунитет и даже защищают мозг. Вот ее топ-5.

1. Куркума: золотой борец с воспалениями

Эту ярко-желтую специю доктор Баранова называет настоящей "звездой". Все дело в куркумине — веществе, которое является одним из самых сильных природных противовоспалительных средств.

В чем ее польза?

  • Борется с воспалениями по всему телу, которые являются причиной многих хронических болезней.
  • Помогает печени очищать организм от токсинов.
  • Улучшает работу мозга и снижает риск возрастных заболеваний.

Как использовать? Добавляйте щепотку куркумы в супы, каши, тушеные овощи или готовьте "золотое молоко" (теплое молоко с куркумой и корицей). Главный секрет: всегда добавляйте к куркуме щепотку черного перца. Он помогает ей усваиваться в разы лучше!

2. Имбирь: ваш личный защитник от простуды и тошноты

Имбирь — это универсальный солдат на страже здоровья. Его острый, пряный вкус говорит о его силе.

В чем его польза?

  • Помогает при простуде и укрепляет иммунитет.
  • Улучшает пищеварение и отлично справляется с тошнотой (в том числе при укачивании).
  • Ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

Как использовать? Лучше всего работает свежий корень. Натрите его в чай или смузи, добавляйте в маринады для мяса и рыбы или в соусы для салатов.

3. Чеснок: природный антибиотик

Чеснок — это не просто ароматная добавка, а мощное средство для укрепления иммунитета. Его главное действующее вещество, аллицин, активно борется с вредными микроорганизмами.

В чем его польза?

  • Борется с вирусами и бактериями, помогая организму противостоять инфекциям.
  • Снижает "плохой" холестерин и нормализует кровяное давление.
  • Поддерживает здоровье сосудов, делая их более эластичными.

Как использовать? Добавляйте его в салаты, соусы, горячие блюда. Для максимальной пользы лучше употреблять его в свежем виде, например, раздавив зубчик и дав ему "подышать" 10 минут перед едой (если нет проблем с желудком).

4. Корица: сладкая помощь при тяге к сахару

Ароматная корица — это не только про уютную выпечку. Это одна из самых полезных специй для тех, кто хочет контролировать уровень сахара в крови.

В чем ее польза?

  • Помогает стабилизировать уровень сахара, что снижает тягу к сладкому.
  • Защищает клетки от старения благодаря огромному количеству антиоксидантов.
  • Улучшает пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами.

Как использовать? Посыпайте корицей утреннюю овсянку, творог, йогурт или добавляйте в кофе. Она придаст блюдам сладковатый вкус без лишних калорий.

5. Орегано: страж иммунитета с ароматом пиццы

Эта специя — нечто большее, чем просто приправа для итальянских блюд. Орегано (или душица) содержит вещества карвакрол и тимол, которые обладают сильными антибактериальными свойствами.

В чем его польза?

  • Укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями.
  • Помогает при вздутии живота и улучшает пищеварение.
  • Защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов.

Как использовать? Добавляйте орегано в пасту, соусы для пиццы, салаты, супы и маринады. Он хорош как в свежем, так и в сушеном виде.

Как сделать специи частью своей жизни?

Как видите, эти пять специй — простые и доступные помощники для вашего здоровья. Доктор Баранова напоминает: еда может и должна быть лекарством. Начните с малого: добавьте корицу в утренний кофе или куркуму в суп. Ваш организм обязательно скажет вам спасибо

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2025, 18:46
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

По теме

Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила. Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда.

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день
Утренняя чашка кофе – для многих это не просто напиток, а священный ритуал, который помогает проснуться и настроиться на рабочий лад. Существуют напитки, которые заряжают энергией мягче, но не менее эффективно, не устраивая вашему организму "американские горки".

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать
В народном календаре есть особенные, судьбоносные дни, когда каждое слово и действие имеют огромную силу. В старину эту дату называли "Обетным днем" или "Зароком на Параскеву".

Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри

Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри
Если ваш партнер жалуется, что по ночам вы звучите как работающий трактор, а иногда и вовсе замолкаете, будто забыв дышать, – это не повод для шуток. По данным RidLife, ученые из Кореи выяснили, что тяжелая форма апноэ (остановок дыхания во сне) может наносить вашему мозгу тихие, но очень коварные удары.

"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин

"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин
Получили анализы и увидели высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП)? Первая мысль у многих – лекарства. Но не спешите. Врач и эксперт по интегративной медицине Ирина Баранова уверена, что начать борьбу за здоровье сосудов можно и нужно с тарелки. Почему еда — это лучшее лекарство?Высокий уровень холестерина — это сигнал о том, что в организме нарушен жировой обмен.

Выбор читателей

07/11Птн8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 08/11Сбт"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 08/11СбтГузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 07/11ПтнПросто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 07/11ПтнОткладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 08/11СбтЧрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу