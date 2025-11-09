Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать
277

В народном календаре есть особенные, судьбоносные дни, когда каждое слово и действие имеют огромную силу.

В старину эту дату называли "Обетным днем" или "Зароком на Параскеву". Наши предки верили, что в этот день открываются небеса, и любое данное обещание или нарушенный запрет могут определить судьбу на весь следующий год. Разбираемся, что категорически нельзя делать 9 ноября, чтобы не лишиться удачи и благополучия.

Почему этот день так важен?

9 ноября — это канун дня памяти святой Параскевы Пятницы (ее день отмечается 10 ноября), которую на Руси почитали как покровительницу женщин, семьи, домашнего очага и ремесел. Поэтому именно 9 ноября считалось днем, когда нужно было подготовиться к встрече ее праздника, дав какой-либо зарок или обет.

Люди давали обещание выполнить тяжелую работу, отказаться от чего-то любимого или помочь нуждающимся в обмен на исполнение заветного желания: исцеление от болезни, удачное замужество дочери или хороший урожай. Нарушить такой обет считалось страшным грехом. Но кроме этого, существовал и целый ряд строгих запретов на день.

Главные запреты 9 ноября: что нельзя делать

1. Давать пустые и необдуманные обещания

Это самый главный запрет дня. Считалось, что любое слово, сказанное 9 ноября, имеет особую силу. Если вы даете обещание, которое не сможете или не собираетесь выполнять, вы рискуете навлечь на себя череду неудач. Прежде чем что-то пообещать, трижды подумайте.

2. Заниматься женским рукоделием и домашней работой

Поскольку день предшествовал празднику Параскевы Пятницы, покровительницы женских ремесел, любая работа в этой сфере была под строжайшим запретом. Категорически нельзя:

  • Шить, вязать, вышивать и прясть (говорили, что можно "зашить" свое счастье или "уколоть" зрение).
  • Стирать, мыть полы и заниматься большой уборкой (можно "вымыть" благополучие из дома).

Всю тяжелую работу по дому старались закончить заранее.

3. Устраивать шумные гуляния и громко смеяться

Этот день считался временем для тихой молитвы, размышлений и подготовки к празднику. Шумные застолья, громкий смех, песни и пляски были неуместны. Верили, что такое поведение может привлечь нечистую силу и принести несчастья в дом.

4. Ссориться, ругаться и сквернословить

Конфликты в этот день считались особенно опасными. Любая ссора, особенно с близкими людьми, могла затянуться надолго и привести к полному разрыву отношений. Старались сохранять мир в семье и избегать любых споров.

5. Мыть голову и расчесывать волосы

Этот запрет также связан с уважением к святой Параскеве. Считалось, что в этот день нельзя тревожить волосы — символ женской силы и красоты. Мытье головы и стрижку откладывали на другой день.

Что же тогда можно и нужно делать?

Чтобы провести этот день правильно и привлечь в свою жизнь удачу, наши предки советовали:

  • Дать обет (зарок): подумайте о своем самом заветном желании и пообещайте что-то сделать ради его исполнения (например, отказаться от вредной привычки или помочь кому-то).
  • Молиться: обратиться к святым с просьбами о здоровье, семейном благополучии и помощи в делах.
  • Провести время с семьей: собраться за скромным ужином в тихой и мирной обстановке.

Народные приметы на 9 ноября

По погоде в этот день судили о ближайшем будущем:

  • Утренний туман — к скорой оттепели.
  • Иней на деревьях — к сильным морозам.
  • Если выпал снег на сырую землю — весна будет ранней и с большим количеством подснежников.

Соблюдая эти простые правила, можно не только избежать неприятностей, но и заручиться поддержкой высших сил на весь следующий год.

9 ноября 2025, 08:20
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

