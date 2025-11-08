Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри

По данным RidLife, ученые из Кореи выяснили, что тяжелая форма апноэ (остановок дыхания во сне) может наносить вашему мозгу тихие, но очень коварные удары.
Что нашли ученые: когда храп перестает быть просто звуком
Исследователи в течение восьми лет наблюдали за здоровьем почти полутора тысяч человек. Их интересовал один вопрос: как остановки дыхания во сне влияют на мозг в долгосрочной перспективе? Для этого они искали на МРТ-снимках так называемые церебральные микрокровоизлияния.
Представьте себе кровеносные сосуды в мозге как тончайшие трубопроводы. Микрокровоизлияние – это крошечная, почти невидимая утечка из такого трубопровода. Эти "ржавые пятнышки" на МРТ считаются ранними предвестниками серьезных проблем, таких как деменция и инсульт.
И вот что показало исследование: эти опасные "утечки" появлялись гораздо чаще у людей с одной конкретной проблемой.
Цифры, которые заставляют задуматься
Всех участников разделили на три группы: здоровые, с легкой формой апноэ и с умеренной или тяжелой. Результаты через восемь лет наблюдений говорят сами за себя:
- В группе без апноэ: микрокровоизлияния появились у 3,33% людей.
- В группе с легким апноэ: почти такой же показатель – 3,21%.
- В группе с умеренным или тяжелым апноэ: показатель подскочил до 7,25%.
Простыми словами, риск получить микроповреждение мозга у людей с серьезными проблемами с дыханием во сне более чем в два раза выше. Причем легкая форма апноэ, по данным этого исследования, значительной угрозы не несла. Опасность возникает именно тогда, когда остановки дыхания становятся частыми и продолжительными.
А может, это все гены? Не совсем
Существует особый ген, APOE-ε4, который делает сосуды мозга более уязвимыми. Логично было бы предположить, что именно его носители больше всего страдают от апноэ.
Исследователи учли и этот фактор, но результат не изменился. Связь между тяжелым апноэ и микрокровоизлияниями оставалась такой же прочной. Это означает, что апноэ – самостоятельный фактор риска. Оно вредит мозгу независимо от того, есть у вас "ген уязвимости" или нет. Хотя, конечно, их сочетание может усугубить ситуацию.
Почему это важно для вас: от "утечек" до проблем с памятью
Каждая остановка дыхания во сне – это кислородное голодание для всего организма, и в первую очередь для мозга. Постоянный стресс ослабляет стенки сосудов, что и приводит к тем самым микрокровоизлияниям. И это не просто теоретическая угроза.
Другие исследования, например, Бостонского медицинского центра, уже доказывали, что апноэ напрямую связано с ухудшением памяти и когнитивных функций. Новая работа корейских ученых лишь дополняет эту мрачную картину, показывая, что происходит на физическом уровне.
Что делать?
Если вы просыпаетесь с головной болью, чувствуете себя разбитым даже после восьми часов сна, а близкие говорят о вашем громком храпе с пугающими паузами – это веский повод обратиться к врачу-сомнологу. Апноэ – это не просто неудобство, а серьезное состояние, которое можно и нужно лечить. Ваш мозг скажет вам спасибо.