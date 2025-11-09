Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Воскресенье 9 ноября

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
165

Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила.

Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда. Студентка Джияи Панг и аспирант Эммануэль Рапп Рейес заметили, как в сети расхваливают розмарин для заживления кожи. Вместо того чтобы пролистнуть ленту, они поступили как настоящие ученые: пошли с этой идеей к своему научному руководителю, а затем – прямиком в лабораторию, сообщает RidLife.

Их гипотеза была проста: а что, если в этом народном средстве действительно что-то есть? Они решили проверить это не на словах, а на деле. И то, что они обнаружили, может изменить наш подход к лечению ран и рубцов.

Как розмарин "переключает" режим заживления

Когда наша кожа повреждена, у нее есть два пути: быстро "залатать" дыру, образовав шрам, или методично восстановить ткань, вернув ей первоначальный вид (регенерация). Чаще всего организм выбирает первый, более простой путь. Ученые выяснили, что одно вещество в розмарине – карнозиновая кислота – способно вмешаться в этот процесс.

"Наши данные показывают, что экстракт розмарина способен переключить процесс восстановления с образования рубцов на регенерацию кожи", – говорит ведущий автор исследования Томас Ленг.

Проще говоря, розмарин убеждает кожу не торопиться и не ставить "заплатку", а аккуратно восстановить все "как было". В экспериментах на мышах крем с карнозиновой кислотой заметно ускорял заживление и уменьшал рубцевание. Но как ему это удается?

Секретный агент TRPA1: как работает магия

Оказалось, что карнозиновая кислота действует как ключ для особого нервного рецептора в коже под названием TRPA1. Ученые и раньше знали, что этот рецептор важен для заживления без рубцов, и эксперимент это подтвердил: у мышей, у которых этот рецептор отсутствовал, крем с розмарином просто не работал.

Интересно, что другие природные вещества, например, горчичное масло, тоже могут "включить" этот рецептор. Но есть большая разница: в отличие от розмарина, они вызывают раздражение и воспаление. Розмарин же делает свою работу тихо и без побочных эффектов.

Но есть еще пара деталей, которые нужно знать, прежде чем бежать за розмариновым маслом.

Не все так просто: работает только при прямом контакте

Исследователи обнаружили важный нюанс: эффект розмарина – строго локальный. То есть, крем нужно наносить непосредственно на поврежденный участок кожи. Если нанести его на здоровый участок, на заживление раны в другом месте это никак не повлияет.

Команда ученых воодушевлена результатами, но призывает к осторожности. Прежде чем добавлять розмариновые средства в свой уход или готовить домашние сыворотки (особенно для поврежденной кожи!), стоит проконсультироваться с врачом.

9 ноября 2025, 15:16
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

