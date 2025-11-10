Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака

Обычные таблетки, которые миллионы людей принимают от изжоги и высокого давления, могут незаметно влиять на эффективность лечения рака и даже на выживаемость пациентов.

К такому тревожному выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии после анализа данных огромного международного исследования, сообщает RidLife. Они изучили истории более 23 000 пациентов из 19 клинических испытаний и обнаружили закономерность, которая заставляет по-новому взглянуть на содержимое домашней аптечки.

Лекарства от изжоги: неожиданный удар по выживаемости

Самое серьезное открытие коснулось одного из самых популярных классов препаратов — ингибиторов протонной помпы (ИПП). Это всем известные средства от изжоги, рефлюкса и гастрита.

Исследование показало, что прием этих лекарств был связан с худшей общей выживаемостью у пациентов, проходящих лечение от рака молочной железы.

Как это возможно? У ученых есть несколько предположений. Во-первых, ИПП могут ослаблять реакцию иммунной системы организма на раковые клетки. Во-вторых, они способны изменять то, как противораковые препараты всасываются и усваиваются организмом, снижая их эффективность.

Таблетки от давления: больше побочных эффектов

Вторая группа препаратов, попавшая под пристальное внимание, — это лекарства для контроля высокого кровяного давления. К ним относятся бета-блокаторы, блокаторы рецепторов ангиотензина и блокаторы кальциевых каналов.

Здесь исследователи обнаружили другую проблему. Пациенты, которые принимали эти препараты одновременно с противораковой терапией, чаще сталкивались с серьезными негативными побочными эффектами. Это значит, что лечение рака для них проходило тяжелее.

А что с таблетками от холестерина?

Для полноты картины команда также проверила влияние статинов — популярных препаратов для контроля уровня холестерина. Здесь новости оказались хорошими: статины не оказали значимого влияния ни на выживаемость, ни на побочные эффекты.

Главный вывод: не паникуйте, а говорите с врачом

Что все это значит для пациентов? Ученые подчеркивают: это исследование — не повод немедленно прекращать прием назначенных вам лекарств. Резкий отказ от препаратов для контроля давления или лечения рефлюкса может быть гораздо опаснее.

Главный вывод другой: это важный сигнал для врачей и пациентов.

Для врачей: необходимо более внимательно относиться к тому, какие сопутствующие препараты принимает онкологический больной, и учитывать потенциальные риски. Для пациентов: обязательно сообщайте своему онкологу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже если они кажутся вам безобидными таблетками "от желудка".

Это исследование — первый шаг к пониманию сложных взаимодействий между лекарствами. Оно еще раз доказывает, что наш организм — это единая система, где нет незначительных деталей, особенно когда речь идет о борьбе с таким серьезным заболеванием, как рак.