Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Понедельник 10 ноября

09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье

Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье
145

Думаете, главный враг здоровья – это стресс и плохая экология?

Всемирная организация здравоохранения уверена, что один из главных "преступников" прячется гораздо ближе – на полках наших кухонных шкафов и холодильников. Давайте проведем ревизию и выясним, какие продукты попали в официальный "черный список" врачей и диетологов.

Спойлер: некоторые из них вы едите каждый день.

1. Сахарная бомба в бутылке: сладкая газировка

Представьте, что вы кладете в чашку чая 10 ложек сахара. Звучит дико? А ведь именно столько (а то и больше) содержится в одной маленькой банке газировки. Это не просто калории, это настоящий удар по организму.

Такой сахарный коктейль вызывает резкий скачок глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу работать на износ. Регулярное употребление – прямой путь к ожирению, диабету 2 типа и проблемам с сердцем. А вишенка на торте – искусственные красители и консерванты, которые бьют по печени и почкам.

Чем заменить? Обычной водой, травяным чаем, домашним лимонадом с лимоном и мятой или смузи без добавления сахара.

2. Удобный враг: фастфуд и его скрытые угрозы

Бургер или картошка фри – это быстро, сытно и невероятно вредно. Фастфуд – это гремучая смесь из трансжиров, огромного количества соли и "пустых" калорий.

Трансжиры забивают наши сосуды "плохим" холестерином, повышая риск инфаркта. Соль задерживает воду, создает отеки и заставляет давление ползти вверх. А калорийность такого обеда может равняться суточной норме, что неизбежно ведет к набору веса.

Чем заменить? Домашними аналогами! Запеченная в духовке картошка со специями, бургер с котлетой из натурального мяса на цельнозерновой булочке – это и вкусно, и безопасно.

3. Невидимые убийцы: маргарин, выпечка и чипсы

Знакомьтесь, трансжиры. Это искусственно созданные жиры, которые производители обожают добавлять в продукты, чтобы те дольше хранились. Их можно найти в маргарине, покупной выпечке (тортах, печенье), чипсах и многих полуфабрикатах.

Организм не знает, что с ними делать. Трансжиры провоцируют системные воспаления, нарушают работу сердца, ускоряют старение клеток и считаются одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем заменить? Внимательно читайте состав. Вместо маргарина используйте сливочное или оливковое масло. А лучшим перекусом станут орехи, фрукты или авокадо.

4. Еда из пробирки: полуфабрикаты и снеки с "сюрпризом"

Готовые завтраки, колбасы, сосиски, сухие супы, лапша быстрого приготовления – все это ультрапереработанные продукты. Их главная примета – длинный и непонятный состав с усилителями вкуса, консервантами и стабилизаторами.

В такой еде практически нет полезных веществ – ни клетчатки, ни витаминов. Зато есть много калорий, сахара, соли и химии. Они нарушают баланс полезных бактерий в кишечнике, а некоторые исследования ВОЗ связывают их частое употребление с повышенным риском онкологии.

Чем заменить? Простыми, цельными продуктами. Вместо готовых хлопьев – обычная овсянка. Вместо колбасы – запеченный кусок мяса. Правило простое: чем короче состав, тем лучше.

5. Бокал "для здоровья": что на самом деле думает ВОЗ

Миф о пользе "умеренного" потребления алкоголя давно развенчан. ВОЗ категорична: безопасной дозы алкоголя не существует. Любой алкогольный напиток – это токсин для организма.

Алкоголь наносит удар по печени, мозгу, сердцу и нервной системе. Он увеличивает риск развития рака (особенно печени и молочной железы) и может привести к зависимости.

Чем заменить? Если речь идет о расслаблении – попробуйте медитацию или горячую ванну. Если о вкусе – безалкогольное вино или пиво сегодня делают очень качественными.

6. "Белая смерть" 2.0: когда соль перестает быть просто специей

Мы привыкли все солить, но часто не замечаем, сколько "скрытой" соли уже есть в готовых продуктах: соусах, сырах, хлебе, консервах.

Рекомендованная ВОЗ норма – около 5 граммов соли в день (чайная ложка). Все, что выше, – это лишняя нагрузка на почки, повышенное давление и риск гипертонии.

Чем заменить? Используйте больше натуральных специй: травы, перец, чеснок, паприку. Они придадут блюдам яркий вкус без вреда для здоровья.

Ваше здоровье – в вашей тарелке

Этот список может показаться пугающим, но речь не о том, чтобы навсегда отказаться от всего вкусного. Речь об осознанности.

Начните с малого: замените один вредный продукт на полезный аналог. Постепенно ваш вкус изменится, и вы почувствуете, насколько лучше стали себя чувствовать. Ведь здоровье – это не строгая диета, а ежедневный выбор в пользу себя.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2025, 09:26
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман"

Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;
Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;
Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;
Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;
Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;
Фото: скриншот &quot;Служебный роман&quot;

По теме

Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья

Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья
Новые детали в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной звучат как сценарий шпионского фильма, в котором главная героиня до последнего не понимала, что она – жертва, а не спецагент. Похоже, Лариса Александровна была уверена, что участвует в сверхсекретной операции по поимке преступников.

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября
10 ноября в народном календаре – день не простой, а великий. 10 ноября отмечается праздник Параскевы Пятницы, одной из самых почитаемых и строгих святых на Руси.

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств
Щепотка перца в суп, палочка корицы в кофе, зубчик чеснока в салат – мы используем приправы каждый день, чтобы сделать еду вкуснее. Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале рассказала о пяти самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне.

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила. Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда.

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день
Утренняя чашка кофе – для многих это не просто напиток, а священный ритуал, который помогает проснуться и настроиться на рабочий лад. Существуют напитки, которые заряжают энергией мягче, но не менее эффективно, не устраивая вашему организму "американские горки".

Выбор читателей

08/11Сбт"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 08/11СбтОбычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 08/11СбтПочему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09/11ВскОдин день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать