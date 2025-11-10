День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Понедельник 10 ноября

04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября
122

10 ноября в народном календаре – день не простой, а великий.

10 ноября отмечается праздник Параскевы Пятницы, одной из самых почитаемых и строгих святых на Руси. Ее считали главной покровительницей женщин, брака, домашнего очага и всех женских ремесел. Наши предки верили, что в этот день святая спускается на землю и зорко следит за тем, как живут люди. Разгневать ее считалось страшным делом, поэтому существовал целый свод запретов, которые нельзя было нарушать ни под каким предлогом.

Кто такая Параскева Пятница и почему ее боялись ослушаться?

Святая Параскева, чье имя переводится как "Пятница", была покровительницей не только семьи, но и торговли, а также хранительницей воды — родников и колодцев. Но главной ее "епархией" была женская доля. Она помогала девушкам найти хорошего жениха, замужним — родить здоровых детей, а хозяйкам — справляться с домашними делами.

Именно поэтому в ее день все женские работы были под строжайшим запретом. Считалось, что Параскева наказывает тех, кто ее ослушается, насылая болезни, неудачи в любви или запутывая пряжу до конца года.

Главные запреты 10 ноября: что категорически нельзя делать

1. Работать, особенно женщинам (самый строгий запрет)

Это главное правило дня. 10 ноября женщинам было категорически запрещено заниматься любым трудом, связанным с рукоделием или домашними делами:

  • Шить, вязать, прясть, вышивать. Считалось, что можно "уколоть" себе глаза и лишиться зрения или "зашить" дорогу к семейному счастью.
  • Стирать, убирать, мыть полы. Верили, что так можно "вымыть" из дома достаток и здоровье близких.
  • Работать в поле и на огороде. Нельзя было тревожить землю-матушку перед зимой.

Мужчинам также предписывалось воздерживаться от тяжелой работы, особенно связанной с землей (пахать, копать).

2. Громко смеяться, петь и устраивать шумные застолья

День Параскевы Пятницы считался временем для молитвы и духовного сосредоточения, а не для буйного веселья. Народное поверье гласило: "Кто в Пятницу много смеется, тот в старости много плакать будет". Шумные гуляния могли навлечь на семью горести и слезы.

3. Мыть голову и расчесывать волосы

Как и накануне, этот запрет оставался в силе. Волосы — символ женской судьбы, и тревожить их в такой сильный день считалось дурным знаком. Можно было "смыть" свою удачу или "расчесать" счастливую долю.

4. Давать в долг и начинать новые дела

Считалось, что любые начинания в этот день обречены на провал. Также нельзя было ничего давать из дома в долг — ни денег, ни хлеба, ни утвари. Верили, что вместе с отданной вещью можно отдать свое благополучие и удачу.

Что нужно делать в день Параскевы Пятницы?

Чтобы заручиться поддержкой святой, следовало:

  • Молиться о самом сокровенном. Девушки просили хорошего жениха, замужние женщины — о здоровье детей и мужа, о легких родах и семейном согласии.
  • Украсить дом. В красный угол вешали лучшие вышитые рушники, чтобы показать святой свое мастерство и трудолюбие.
  • Устроить "льняные смотрины". Так как Параскеву называли еще "Льняницей", хозяйки выносили на показ вытрепанный лен-первак, хвастаясь качеством своей работы.
  • Почитать старших женщин в семье. В этот день было принято проявлять особое уважение к матерям и бабушкам.

Народные приметы 10 ноября

  • Если день солнечный — жди теплой зимы.
  • Если на деревьях не опала листва — следующий год будет неурожайным.
  • Увидеть белку в этот день — к скорому потеплению.

День Параскевы Пятницы — это день глубокого уважения к женскому труду через полный отказ от него. Это время, когда стоит отложить суету и подумать о главном — о семье, доме и духовных ценностях.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2025, 04:19
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств
Щепотка перца в суп, палочка корицы в кофе, зубчик чеснока в салат – мы используем приправы каждый день, чтобы сделать еду вкуснее. Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале рассказала о пяти самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне.

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила. Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда.

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день
Утренняя чашка кофе – для многих это не просто напиток, а священный ритуал, который помогает проснуться и настроиться на рабочий лад. Существуют напитки, которые заряжают энергией мягче, но не менее эффективно, не устраивая вашему организму "американские горки".

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать
В народном календаре есть особенные, судьбоносные дни, когда каждое слово и действие имеют огромную силу. В старину эту дату называли "Обетным днем" или "Зароком на Параскеву".

Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри

Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри
Если ваш партнер жалуется, что по ночам вы звучите как работающий трактор, а иногда и вовсе замолкаете, будто забыв дышать, – это не повод для шуток. По данным RidLife, ученые из Кореи выяснили, что тяжелая форма апноэ (остановок дыхания во сне) может наносить вашему мозгу тихие, но очень коварные удары.

Выбор читателей

08/11Сбт"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 08/11СбтГузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 08/11СбтЧрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 08/11СбтОбычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи