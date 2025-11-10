День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

10 ноября в народном календаре – день не простой, а великий.



10 ноября отмечается праздник Параскевы Пятницы, одной из самых почитаемых и строгих святых на Руси. Ее считали главной покровительницей женщин, брака, домашнего очага и всех женских ремесел. Наши предки верили, что в этот день святая спускается на землю и зорко следит за тем, как живут люди. Разгневать ее считалось страшным делом, поэтому существовал целый свод запретов, которые нельзя было нарушать ни под каким предлогом.

Кто такая Параскева Пятница и почему ее боялись ослушаться?

Святая Параскева, чье имя переводится как "Пятница", была покровительницей не только семьи, но и торговли, а также хранительницей воды — родников и колодцев. Но главной ее "епархией" была женская доля . Она помогала девушкам найти хорошего жениха, замужним — родить здоровых детей, а хозяйкам — справляться с домашними делами.

Именно поэтому в ее день все женские работы были под строжайшим запретом. Считалось, что Параскева наказывает тех, кто ее ослушается, насылая болезни, неудачи в любви или запутывая пряжу до конца года.

Главные запреты 10 ноября: что категорически нельзя делать

1. Работать, особенно женщинам (самый строгий запрет)

Это главное правило дня. 10 ноября женщинам было категорически запрещено заниматься любым трудом, связанным с рукоделием или домашними делами:

Шить, вязать, прясть, вышивать. Считалось, что можно "уколоть" себе глаза и лишиться зрения или "зашить" дорогу к семейному счастью.

Считалось, что можно "уколоть" себе глаза и лишиться зрения или "зашить" дорогу к семейному счастью. Стирать, убирать, мыть полы. Верили, что так можно "вымыть" из дома достаток и здоровье близких.

Верили, что так можно "вымыть" из дома достаток и здоровье близких. Работать в поле и на огороде. Нельзя было тревожить землю-матушку перед зимой.

Мужчинам также предписывалось воздерживаться от тяжелой работы, особенно связанной с землей (пахать, копать).

День Параскевы Пятницы считался временем для молитвы и духовного сосредоточения, а не для буйного веселья. Народное поверье гласило: "Кто в Пятницу много смеется, тот в старости много плакать будет". Шумные гуляния могли навлечь на семью горести и слезы.

3. Мыть голову и расчесывать волосы

Как и накануне, этот запрет оставался в силе. Волосы — символ женской судьбы, и тревожить их в такой сильный день считалось дурным знаком. Можно было "смыть" свою удачу или "расчесать" счастливую долю.

4. Давать в долг и начинать новые дела

Считалось, что любые начинания в этот день обречены на провал. Также нельзя было ничего давать из дома в долг — ни денег, ни хлеба, ни утвари. Верили, что вместе с отданной вещью можно отдать свое благополучие и удачу.

Что нужно делать в день Параскевы Пятницы?

Чтобы заручиться поддержкой святой, следовало:

Молиться о самом сокровенном. Девушки просили хорошего жениха, замужние женщины — о здоровье детей и мужа, о легких родах и семейном согласии.

Девушки просили хорошего жениха, замужние женщины — о здоровье детей и мужа, о легких родах и семейном согласии. Украсить дом. В красный угол вешали лучшие вышитые рушники, чтобы показать святой свое мастерство и трудолюбие.

В красный угол вешали лучшие вышитые рушники, чтобы показать святой свое мастерство и трудолюбие. Устроить "льняные смотрины". Так как Параскеву называли еще "Льняницей", хозяйки выносили на показ вытрепанный лен-первак, хвастаясь качеством своей работы.

Так как Параскеву называли еще "Льняницей", хозяйки выносили на показ вытрепанный лен-первак, хвастаясь качеством своей работы. Почитать старших женщин в семье. В этот день было принято проявлять особое уважение к матерям и бабушкам.

Народные приметы 10 ноября

Если день солнечный — жди теплой зимы.

— жди теплой зимы. Если на деревьях не опала листва — следующий год будет неурожайным.

— следующий год будет неурожайным. Увидеть белку в этот день — к скорому потеплению.

День Параскевы Пятницы — это день глубокого уважения к женскому труду через полный отказ от него. Это время, когда стоит отложить суету и подумать о главном — о семье, доме и духовных ценностях.