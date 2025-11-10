Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз

Какие патчи действительно стирают следы усталости, а какие – просто красивая пустышка? Решать вам.



Уставший взгляд, темные круги, мелкие морщинки — знакомая картина в зеркале после напряженной недели или бессонной ночи. К счастью, бьюти-индустрия подарила нам маленьких спасателей, способных быстро преобразить кожу вокруг глаз, — гидрогелевые патчи. Они стали настоящей волшебной палочкой для сотен тысяч женщин.

Но вот проблема: полки магазинов ломятся от разнообразия. С коллагеном, с пептидами, с золотом, с кофеином… Как среди десятков баночек найти ту самую, которая работает на все сто?

Сайт Клео.ру решил положить конец мукам выбора и запустил большую бьюти-битву, чтобы найти лучшие гидрогелевые патчи. Были собраны главные претенденты от известных брендов, но решающее слово — за вами!

Встречайте номинантов

В нашем рейтинге сошлись настоящие звезды ухода за кожей вокруг глаз. Здесь есть все, что нужно для борьбы с усталостью и несовершенствами:

Витаминные бомбы от D'ALBA для сияния кожи.

Роскошные патчи с черным жемчугом от MIZON для тонуса.

Мощное увлажнение с коллагеном от FARM STAY.

Пептидные комплексы от MEDI-PEEL и CONSLY для борьбы с морщинками.

Бодрящий кофейный заряд от ORJENA.

Питание с авокадо от LOOK AT ME.

Лифтинг-эффект от LIFECODE.

Изысканный уход с винным экстрактом от DIVINA BELLEZZA.

Каждый из этих продуктов обещает чудо. Но какой из них действительно выполняет обещания?

Ваше мнение — решающее

Именно читатели станут главным жюри в этой битве. Ведь лучший эксперт — это тот, кто каждый день пользуется косметикой и видит реальный результат.

Как принять участие?

Переходите на страницу Клео.ру. Изучите список номинантов. Отдайте свой голос за те патчи, которые вы пробовали и полюбили, или за те, которые вызывают у вас наибольшее доверие.

Голосование уже началось. Именно ваш голос поможет составить честный народный рейтинг, который станет полезным гидом для тысяч женщин в поиске идеального средства для свежего и отдохнувшего взгляда.