Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин в свежем интервью с Ксенией Собчак поделился интересными подробностями о своей дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Это общение привлекло внимание многих зрителей, так как отношения между двумя артистами всегда вызывали интерес публики. Шаляпин рассказал, что их дружба зародилась в начале 2000-х годов, когда оба артиста находились на пике популярности.

Он вспомнил, как Филипп относился к нему как к родному человеку, даже называя его "кармическим братом". По словам Прохора, между ними существовала особая связь, основанная на схожести характеров и жизненных путей. "Он мне говорил: 'Ты мой кармический брат'. Потому что у нас есть что-то общее", — поделился Шаляпин.

Однако, несмотря на теплые слова и близость в начале их общения, Шаляпин отметил, что их дружба оказалась недолгой. Причиной тому стало то, что Киркоров начал воспринимать его как конкурента. В 2007 году ситуация усугубилась после конфликта между Филиппом и продюсером Яной Рудковской, в который оказался втянут и Шаляпин. "Они помирились через три дня, а я стал врагом", — с горечью отметил он.

Прохор также подчеркнул, что ему не хватает той гибкости и умения, которые есть у Киркорова. Он считает, что Филипп умеет "вцепиться зубами" в свои цели и при необходимости "упасть на колени", что помогает ему добиваться успеха в шоу-бизнесе. Это признание подчеркивает не только восхищение Шаляпина своим коллегой, но и осознание собственных недостатков.

Интересно, что ранее Шаляпин также высказывался о другой известной личности — Алле Пугачевой. Он назвал ее неоднозначной фигурой и отметил, что не согласен с ее позицией, однако при этом подчеркнул, что не имеет права публично оскорблять артистку. Эти высказывания показывают, что Прохор Шаляпин старается оставаться корректным в своих суждениях о коллегах, несмотря на возможные разногласия.

История дружбы Прохора Шаляпина и Филиппа Киркорова — это не только рассказ о близости двух артистов, но и пример того, как быстро могут меняться отношения в мире шоу-бизнеса. Сложные эмоции, конкуренция и личные амбиции порой становятся преградой для дружбы, даже если изначально казалось, что между людьми существует крепкая связь.