Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Понедельник 10 ноября

15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры

"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры
221

Знаменитый шоумен Отар Кушанашвили сделал шокирующее признание: его скандальные выпады в адрес звезд были не личной неприязнью, а хорошо оплачиваемой работой.

Отар Кушанашвили всегда был "грозой" российского шоу-бизнеса. Его острый язык, провокационные вопросы и дерзкое поведение в 90-е и 2000-е стали его визитной карточкой. Многие считали его выпады проявлением личной неприязни. Но, как выяснилось, за самыми громкими скандалами стоял холодный расчет и четкий гонорар.

"Моя задача была не задавать вопросы, а оскорблять"

В эфире шоу "Ностальжи" на VK Видео Кушанашвили решил приоткрыть завесу тайны над своей работой в легендарной программе "Акулы пера". По его словам, его роль в шоу была строго определена продюсерами.

"Мне платили деньги… Моя задача заключалась не в том, чтобы задавать вопросы гостям, а в том, чтобы оскорблять их", — откровенно заявил шоумен.

Он признался, что за создание конфликта в эфире получал хорошие деньги. Это была его работа, его функция в шоу — быть "злым журналистом", который провоцирует звезду на эмоции.

"Ничего личного" против Валерия Леонтьева

Чтобы проиллюстрировать, насколько это было лишь работой, Кушанашвили привел в пример одного из самых известных артистов того времени — Валерия Леонтьева.

"Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева", — поделился Отар.

Это признание полностью меняет восприятие тех громких эфиров. Оказывается, за едкими комментариями и колкостями не стояло никакой личной ненависти. Артисты, приходившие в студию, становились просто мишенями для журналиста, выполнявшего свою работу.

Закулисье "Акул пера": как создавались скандалы

Признание Кушанашвили — это не просто личная история. Это взгляд за кулисы целой эпохи российского телевидения. Шоу "Акулы пера" было построено на конфликте, на столкновении артиста с агрессивной прессой. И, как теперь становится ясно, эта агрессия была не спонтанной, а тщательно срежиссированной.

Телеведущий выполнял роль "плохого полицейского", заставляя звезд оправдываться, злиться и раскрываться с неожиданной стороны, что, безусловно, поднимало рейтинги программы.

Это откровение не только проливает свет на одну из самых ярких фигур медиапространства, но и заставляет задуматься о том, как создаются телевизионные скандалы и насколько то, что мы видим на экране, соответствует действительности.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2025, 13:29
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @KAKOVO
Шоу "Ностальжи" / VK Видео✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Агутин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль
Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом
Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин в свежем интервью с Ксенией Собчак поделился интересными подробностями о своей дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Это общение привлекло внимание многих зрителей, так как отношения между двумя артистами всегда вызывали интерес публики.

Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз

Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз
Какие патчи действительно стирают следы усталости, а какие – просто красивая пустышка? Решать вам. Уставший взгляд, темные круги, мелкие морщинки — знакомая картина в зеркале после напряженной недели или бессонной ночи.

Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену

Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену
Сегодня это кажется странным и стало поводом для шуток, но для советского человека это было не просто украшение, а вещь с глубоким смыслом. Зачем же в стране, где мебель была типовой, а обои — скромными, люди готовы были годами стоять в очереди за ковром, чтобы повесить его на стену? Причин было несколько, и одна из них важнее другой.

Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака

Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака
Обычные таблетки, которые миллионы людей принимают от изжоги и высокого давления, могут незаметно влиять на эффективность лечения рака и даже на выживаемость пациентов. К такому тревожному выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии после анализа данных огромного международного исследования, сообщает RidLife.

Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии

Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии
Казалось бы, после недавней трагедии Анне Седоковой нужен покой, но вместо этого певица оказалась в эпицентре настоящей войны, которую ей объявили ревнивые жены ее многочисленных поклонников. Все началось с одного сообщения, которое больше походило на ультиматум из боевика.

Выбор читателей

09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 08/11СбтОбычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 09/11ВскОдин день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 09/11ВскЧто пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 10/11ПндСпецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья