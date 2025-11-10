"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры

Знаменитый шоумен Отар Кушанашвили сделал шокирующее признание: его скандальные выпады в адрес звезд были не личной неприязнью, а хорошо оплачиваемой работой.



Отар Кушанашвили всегда был "грозой" российского шоу-бизнеса. Его острый язык, провокационные вопросы и дерзкое поведение в 90-е и 2000-е стали его визитной карточкой. Многие считали его выпады проявлением личной неприязни. Но, как выяснилось, за самыми громкими скандалами стоял холодный расчет и четкий гонорар.

"Моя задача была не задавать вопросы, а оскорблять"

В эфире шоу "Ностальжи" на VK Видео Кушанашвили решил приоткрыть завесу тайны над своей работой в легендарной программе "Акулы пера". По его словам, его роль в шоу была строго определена продюсерами.

"Мне платили деньги… Моя задача заключалась не в том, чтобы задавать вопросы гостям, а в том, чтобы оскорблять их", — откровенно заявил шоумен.

Он признался, что за создание конфликта в эфире получал хорошие деньги. Это была его работа, его функция в шоу — быть "злым журналистом", который провоцирует звезду на эмоции.

"Ничего личного" против Валерия Леонтьева

Чтобы проиллюстрировать, насколько это было лишь работой, Кушанашвили привел в пример одного из самых известных артистов того времени — Валерия Леонтьева.

"Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева", — поделился Отар.

Это признание полностью меняет восприятие тех громких эфиров. Оказывается, за едкими комментариями и колкостями не стояло никакой личной ненависти. Артисты, приходившие в студию, становились просто мишенями для журналиста, выполнявшего свою работу.

Закулисье "Акул пера": как создавались скандалы

Признание Кушанашвили — это не просто личная история. Это взгляд за кулисы целой эпохи российского телевидения. Шоу "Акулы пера" было построено на конфликте, на столкновении артиста с агрессивной прессой. И, как теперь становится ясно, эта агрессия была не спонтанной, а тщательно срежиссированной.

Телеведущий выполнял роль "плохого полицейского", заставляя звезд оправдываться, злиться и раскрываться с неожиданной стороны, что, безусловно, поднимало рейтинги программы.

Это откровение не только проливает свет на одну из самых ярких фигур медиапространства, но и заставляет задуматься о том, как создаются телевизионные скандалы и насколько то, что мы видим на экране, соответствует действительности.