Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив

Эта история, произошедшая в Орске, звучит как мрачный анекдот или сюжет абсурдистской пьесы.



Все началось весной этого года. Мужчина, чье имя не разглашается, внезапно узнал о собственной кончине. Как выяснилось, его знакомые по ошибке опознали его в теле другого, неизвестного погибшего. Эта роковая ошибка запустила бездушный механизм: местный ЗАГС, получив данные опознания, официально оформил свидетельство о смерти.

Для государства мужчина перестал существовать

С этого момента для него начался личный ад. Он превратился в "живого мертвеца", призрака в системе, который должен был доказывать самое очевидное — свое право на жизнь. Полгода он буквально бегал по инстанциям, обивая пороги кабинетов и показывая чиновникам свой паспорт и самого себя.

Представьте себе этот сюрреалистический диалог: — Я живой! Вот он я! — По документам вы мертвы. Принесите справку, что вы живы.

Каждый день этой борьбы был наполнен унижением и бессилием. Его документы стали недействительными, банковские счета — замороженными, а любое обращение в госорганы превращалось в фарс. Он бился с системой, которая верила бумаге больше, чем живому человеку.

Эта изнурительная битва за право снова стать живым в глазах закона продолжалась шесть месяцев. Но исправить ошибку он так и не успел.

В октябре мужчина скончался. На этот раз по-настоящему

Ирония этой истории жестока и беспощадна. Человек, потративший последние месяцы своей жизни на то, чтобы доказать, что он жив, умер, так и не добившись справедливости. Он ушел из жизни, оставаясь для государства юридически мертвым.

Эта дикая история из Орска — не просто казус, а страшное напоминание о том, как легко человек может быть стерт бездушной системой. Системой, для которой запись в реестре оказалась важнее самой жизни.