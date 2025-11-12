Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Среда 12 ноября

20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать
Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали

Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали
63

Лариса Гузеева впервые прокомментировала обвинения в свой адрес, касающиеся предполагаемого участия в афере с продажей вилл на Бали.

Телеведущая и заслуженная артистка России подчеркнула, что не имела никакого отношения к мошенничеству, организованному застройщиком Сергеем Домогацким, и сама не получила обещанную недвижимость. По словам знаменитости, у нее не было оснований для обвинений.

"Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Но я не знала, я эту недвижимость тоже не получила", — заявила Гузеева. Она отметила, что сама стала жертвой ситуации и не осознавала, что застройщик может быть вовлечен в мошеннические схемы.

Ситуация стала известна после того, как одна из подписчиц Гузеевой решила приобрести виллу у Домогацкого, передает Рен ТВ. Она вложила около 11 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов. Однако, как выяснилось позже, деньги были потрачены зря — девушка так и не получила обещанное жилье. В результате этого инцидента индонезийская полиция начала проверку в отношении Гузеевой, подозревая ее в возможном сговоре с застройщиком.

Тем временем сам Домогацкий заморозил строительство объектов и исчез с деньгами, оставив своих клиентов без средств и жилья. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и многие начали задаваться вопросом: возможно ли привлечь Гузееву к уголовной ответственности, если она действительно не знала о преступных намерениях Домогацкого?

Юридические эксперты отмечают, что в таких случаях все зависит от доказательств. Если Гузеева сможет подтвердить свою невиновность и отсутствие ведома о мошенничестве, то ее ответственность будет минимальной. Однако если будут найдены улики, подтверждающие ее участие или содействие в схеме, последствия могут быть серьезными.

На данный момент Гузеева активно отрицает все обвинения и надеется на скорейшее разрешение ситуации. В то же время многие пользователи социальных сетей начали обсуждать эту ситуацию, выражая как поддержку Гузеевой, так и недовольство по поводу ее участия в рекламной кампании сомнительного застройщика.

12 ноября 2025, 20:11
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Рен ТВ✓ Надежный источник

