Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали

Лариса Гузеева впервые прокомментировала обвинения в свой адрес, касающиеся предполагаемого участия в афере с продажей вилл на Бали.

Телеведущая и заслуженная артистка России подчеркнула, что не имела никакого отношения к мошенничеству, организованному застройщиком Сергеем Домогацким, и сама не получила обещанную недвижимость. По словам знаменитости, у нее не было оснований для обвинений.

"Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Но я не знала, я эту недвижимость тоже не получила", — заявила Гузеева. Она отметила, что сама стала жертвой ситуации и не осознавала, что застройщик может быть вовлечен в мошеннические схемы.

Ситуация стала известна после того, как одна из подписчиц Гузеевой решила приобрести виллу у Домогацкого, передает Рен ТВ. Она вложила около 11 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов. Однако, как выяснилось позже, деньги были потрачены зря — девушка так и не получила обещанное жилье. В результате этого инцидента индонезийская полиция начала проверку в отношении Гузеевой, подозревая ее в возможном сговоре с застройщиком.

Тем временем сам Домогацкий заморозил строительство объектов и исчез с деньгами, оставив своих клиентов без средств и жилья. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и многие начали задаваться вопросом: возможно ли привлечь Гузееву к уголовной ответственности, если она действительно не знала о преступных намерениях Домогацкого?

Юридические эксперты отмечают, что в таких случаях все зависит от доказательств. Если Гузеева сможет подтвердить свою невиновность и отсутствие ведома о мошенничестве, то ее ответственность будет минимальной. Однако если будут найдены улики, подтверждающие ее участие или содействие в схеме, последствия могут быть серьезными.

На данный момент Гузеева активно отрицает все обвинения и надеется на скорейшее разрешение ситуации. В то же время многие пользователи социальных сетей начали обсуждать эту ситуацию, выражая как поддержку Гузеевой, так и недовольство по поводу ее участия в рекламной кампании сомнительного застройщика.