51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании

51-летний актер Марат Башаров поделился с поклонниками тревожной новостью о своем здоровье.

В недавнем интервью он открылся о том, что у него диагностировано неизлечимое кардиологическое заболевание, долгое время остававшееся без внимания врачей. По его словам, он долго мучился от непонятных недомоганий, которые не давали ему покоя, и только однажды ситуация достигла критической точки.

"Я ехал с женой и вдруг потерял сознание за рулем. Это было неожиданно и страшно. Машина на малой скорости врезалась в стоявшую впереди машину", — рассказывает актер в программе "Звезды сошлись" на НТВ. Этот инцидент стал поворотным моментом, после которого Башаров решил обратиться к специалистам, чтобы выяснить причину своего состояния.

После серии обследований, включая ультразвуковое исследование сердца и установку холтера, медики подтвердили его опасения: у актера обнаружили расширение верхней части сердечной аорты. Врачи пояснили, что подобная патология встречается у людей, активно занимающихся спортом, особенно хоккеем. Несмотря на серьезность диагноза, специалисты заверили Башарова, что это состояние не угрожает его жизни и не требует немедленного вмешательства.

Актер признается, что новость о диагнозе сначала его напугала, но затем он успокоился, осознав, что с этой проблемой можно жить. Он продолжает заниматься любимым делом и надеется, что сможет контролировать свое здоровье с помощью регулярных медицинских обследований и соблюдения рекомендаций врачей.

Интересно, что в одном из интервью Марат также поделился своей необычной привычкой — чистить зубы хозяйственным мылом. Эта странная традиция была унаследована от его отца, который никогда не имел проблем с зубами. Башаров считает, что такой подход к гигиене полости рта помогает ему поддерживать здоровье зубов на должном уровне.

Несмотря на трудности со здоровьем, актер продолжает активно работать и радовать своих поклонников новыми проектами. Он остается оптимистом и верит, что сможет справиться с любыми вызовами судьбы. Марат Башаров вдохновляет многих своим примером — несмотря на диагноз, он не теряет жизненного духа и продолжает радоваться жизни.