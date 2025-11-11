Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Вторник 11 ноября

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании

89

51-летний актер Марат Башаров поделился с поклонниками тревожной новостью о своем здоровье.

В недавнем интервью он открылся о том, что у него диагностировано неизлечимое кардиологическое заболевание, долгое время остававшееся без внимания врачей. По его словам, он долго мучился от непонятных недомоганий, которые не давали ему покоя, и только однажды ситуация достигла критической точки.

"Я ехал с женой и вдруг потерял сознание за рулем. Это было неожиданно и страшно. Машина на малой скорости врезалась в стоявшую впереди машину", — рассказывает актер в программе "Звезды сошлись" на НТВ. Этот инцидент стал поворотным моментом, после которого Башаров решил обратиться к специалистам, чтобы выяснить причину своего состояния.

После серии обследований, включая ультразвуковое исследование сердца и установку холтера, медики подтвердили его опасения: у актера обнаружили расширение верхней части сердечной аорты. Врачи пояснили, что подобная патология встречается у людей, активно занимающихся спортом, особенно хоккеем. Несмотря на серьезность диагноза, специалисты заверили Башарова, что это состояние не угрожает его жизни и не требует немедленного вмешательства.

Актер признается, что новость о диагнозе сначала его напугала, но затем он успокоился, осознав, что с этой проблемой можно жить. Он продолжает заниматься любимым делом и надеется, что сможет контролировать свое здоровье с помощью регулярных медицинских обследований и соблюдения рекомендаций врачей.

Интересно, что в одном из интервью Марат также поделился своей необычной привычкой — чистить зубы хозяйственным мылом. Эта странная традиция была унаследована от его отца, который никогда не имел проблем с зубами. Башаров считает, что такой подход к гигиене полости рта помогает ему поддерживать здоровье зубов на должном уровне.

Несмотря на трудности со здоровьем, актер продолжает активно работать и радовать своих поклонников новыми проектами. Он остается оптимистом и верит, что сможет справиться с любыми вызовами судьбы. Марат Башаров вдохновляет многих своим примером — несмотря на диагноз, он не теряет жизненного духа и продолжает радоваться жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2025, 22:07
Марат Башаров. Кадр: YouTube-канал "Алена, блин!"
Шоу "Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование

Любительский бег – это не только один из самых популярных видов физической активности, но и один из самых травмоопасных. Каждый год миллионы людей по всему миру надевают кроссовки и выходят на пробежку, стремясь улучшить свою физическую форму и общее самочувствие.

Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия

Одна из самых известных певиц России Алла Пугачева может вскоре изменить место жительства. Это стало предметом активных обсуждений в российском шоу-бизнесе. По информации музыкального критика Сергея Соседова, Примадонна, ранее обосновавшаяся на Кипре, рассматривает возможность переезда в Швейцарию.

Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака"

Певица Анна Седокова в очередной раз спровоцировала обсуждения своей личной жизни публикациями в социальных сетях. Певица намекнула на возможные романтические отношения с футболистом московского клуба "Спартак". Артистка разместила фото, на котором она одета в мерч команды, окруженная двумя корзинами красных роз.

Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Дмитрий Дибров снова попал в центр общественного внимания, на этот раз из-за скандального видео, которое стало вирусным в интернете. На опубликованной записи похожий на шоумена человек выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Этот инцидент вызвал бурю обсуждений и осуждений среди поклонников и коллег Диброва.

Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке

Российская фигуристка Евгения Медведева сделала радостное заявление о своей помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Это событие стало настоящей сенсацией в мире спорта и искусства, ведь оба молодых человека добились значительных успехов в своих областях.

