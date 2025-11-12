Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом

Актер Никита Ефремов, сын знаменитого Михаила Ефремова, поделился своими переживаниями о процессе сепарации от отца.

Этот путь, по его словам, продолжается и по сей день. Никита признался, что долгое время стремился следовать по стопам своего родителя, чтобы чувствовать себя частью известной фамилии. Однако в какой-то момент он осознал необходимость перемен в своей жизни.

"Первые шаги к самостоятельности я сделал в конце 2021 года, когда покинул театр "Современник". Это решение принесло мне облегчение", — рассказал актер. Он отметил, что его решение было связано не только с профессиональной сферой, но и с семейной историей. Дед Никиты и его отец оба имели проблемы с алкоголем, и он чувствовал, что должен разорвать этот порочный круг. "Я думал, что это моя миссия — положить конец этой традиции", — добавил он.

Никита также поделился своими внутренними переживаниями о том, как ему не хватало внимания от отца. "В какой-то момент я осознал, что не стоит вписываться в зависимости других людей или нести груз их проблем ради того, чтобы поддерживать контакт с ними. Важно любить человека таким, какой он есть, без дополнительных условий", — отметил он.

Ситуация в семье Ефремовых стала особенно сложной после того, как Михаил Ефремов оказался в центре скандала, связанного с ДТП и последующим осуждением. Это событие сильно повлияло на динамику отношений между отцом и сыном. Никита признался, что такие испытания заставили его задуматься о своих ценностях и о том, как важно быть независимым.

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов принял решение раздать почти всю свою недвижимость, оставив себе лишь квартиру в центре Москвы. Этот шаг также говорит о том, что актер пытается начать новую жизнь, возможно, с надеждой на искупление и восстановление отношений с близкими.

Никита подчеркнул, что сепарация от отца — это не только физическое расстояние, но и эмоциональное освобождение. Он продолжает искать свой путь в мире искусства и стремится к самовыражению вне тени знаменитого родителя. "Я хочу быть собой и создавать что-то новое, не оглядываясь на прошлое", — заключил он.