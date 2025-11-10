Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 10 ноября

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии
149

Певица Люся Чеботина поделилась трогательной историей о том, как Лолита Милявская оказала ей поддержку в непростой момент. Артистка рассказала, как подарок от известной коллеги помог ей перед важным концертом в Кремле.

По словам Чеботиной, после напряженных гастролей она чувствовала себя изможденной и уставшей. Лицо певицы выглядело уставшим, и она переживала, что не сможет выступить на сцене в лучшем свете. В этот момент на помощь пришла Лолита. Она заглянула в гримерку к Люсе с двумя шикарными тюбиками масок с омолаживающим эффектом.

"Она зашла ко мне и сказала: 'Вот, попробуй это! Это действительно работает!' — вспоминает Чеботина. — Честно, Лолита меня тогда спасла! Я была в полном отчаянии, и эти маски помогли мне выглядеть свежей и отдохнувшей".

Певица отметила, что такие моменты поддержки и заботы среди коллег по цеху очень важны. В мире шоу-бизнеса, где конкуренция порой достигает предела, подобные жесты дружбы и взаимопомощи помогают справляться с трудностями. Чеботина подчеркнула, что для нее было приятно осознавать, что у нее есть такие друзья, как Лолита, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

Кроме того, Люся Чеботина недавно столкнулась с критикой со стороны музыкального критика Сергея Соседова, который высказал мнение, что ей не место на сцене. Певица ответила на эти слова сдержанно, отметив, что каждый имеет право на свое мнение, но она продолжит заниматься любимым делом и радовать своих поклонников, сообщает Super.

Чеботина уверена, что творчество — это не только о признании со стороны критиков, но и о любви к музыке и искреннем желании делиться своим искусством с миром. Она выразила надежду, что ее песни найдут отклик у слушателей и принесут им радость.

10 ноября 2025, 18:04
Лолита Милявская. Кадр: YouTube
Super✓ Надежный источник

Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин в свежем интервью с Ксенией Собчак поделился интересными подробностями о своей дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Это общение привлекло внимание многих зрителей, так как отношения между двумя артистами всегда вызывали интерес публики.

Какие патчи действительно стирают следы усталости, а какие – просто красивая пустышка? Решать вам. Уставший взгляд, темные круги, мелкие морщинки — знакомая картина в зеркале после напряженной недели или бессонной ночи.

Сегодня это кажется странным и стало поводом для шуток, но для советского человека это было не просто украшение, а вещь с глубоким смыслом. Зачем же в стране, где мебель была типовой, а обои — скромными, люди готовы были годами стоять в очереди за ковром, чтобы повесить его на стену? Причин было несколько, и одна из них важнее другой.

Знаменитый шоумен Отар Кушанашвили сделал шокирующее признание: его скандальные выпады в адрес звезд были не личной неприязнью, а хорошо оплачиваемой работой. Отар Кушанашвили всегда был "грозой" российского шоу-бизнеса.

Обычные таблетки, которые миллионы людей принимают от изжоги и высокого давления, могут незаметно влиять на эффективность лечения рака и даже на выживаемость пациентов. К такому тревожному выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии после анализа данных огромного международного исследования, сообщает RidLife.

