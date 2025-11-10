Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии

Певица Люся Чеботина поделилась трогательной историей о том, как Лолита Милявская оказала ей поддержку в непростой момент. Артистка рассказала, как подарок от известной коллеги помог ей перед важным концертом в Кремле.

По словам Чеботиной, после напряженных гастролей она чувствовала себя изможденной и уставшей. Лицо певицы выглядело уставшим, и она переживала, что не сможет выступить на сцене в лучшем свете. В этот момент на помощь пришла Лолита. Она заглянула в гримерку к Люсе с двумя шикарными тюбиками масок с омолаживающим эффектом.

"Она зашла ко мне и сказала: 'Вот, попробуй это! Это действительно работает!' — вспоминает Чеботина. — Честно, Лолита меня тогда спасла! Я была в полном отчаянии, и эти маски помогли мне выглядеть свежей и отдохнувшей".

Певица отметила, что такие моменты поддержки и заботы среди коллег по цеху очень важны. В мире шоу-бизнеса, где конкуренция порой достигает предела, подобные жесты дружбы и взаимопомощи помогают справляться с трудностями. Чеботина подчеркнула, что для нее было приятно осознавать, что у нее есть такие друзья, как Лолита, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

Кроме того, Люся Чеботина недавно столкнулась с критикой со стороны музыкального критика Сергея Соседова, который высказал мнение, что ей не место на сцене. Певица ответила на эти слова сдержанно, отметив, что каждый имеет право на свое мнение, но она продолжит заниматься любимым делом и радовать своих поклонников, сообщает Super.

Чеботина уверена, что творчество — это не только о признании со стороны критиков, но и о любви к музыке и искреннем желании делиться своим искусством с миром. Она выразила надежду, что ее песни найдут отклик у слушателей и принесут им радость.