Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование

Любительский бег – это не только один из самых популярных видов физической активности, но и один из самых травмоопасных.

Каждый год миллионы людей по всему миру надевают кроссовки и выходят на пробежку, стремясь улучшить свою физическую форму и общее самочувствие. Однако, как показывает новое исследование, недостаток сна может значительно увеличить вероятность получения травмы во время занятий бегом.

Исследование, проведенное учеными из Технического университета Эйндховена и Университета Южной Австралии, охватило 425 любителей бега. Ученые выяснили, что бегуны, страдающие от недосыпа или низкого качества сна, почти в два раза чаще сообщали о полученных травмах.

"Наши данные показывают, что люди с плохим сном в 1,78 раза чаще сталкиваются с травмами по сравнению с теми, кто спит нормально", — цитирует авторов исследования RidLife. На фоне этого открытия становится очевидным, что сон играет ключевую роль в спортивных достижениях и здоровье бегунов.

Спортсмены, совмещающие тренировки с работой и семейными обязанностями, могут нуждаться в большем количестве отдыха для полноценного восстановления. Важно понимать, что качественный сон — это не просто роскошь, а необходимость для успешных тренировок и предотвращения травм.

Специалисты рекомендуют спать от 7 до 9 часов каждую ночь, однако для бегунов эта цифра может быть даже выше. Дневной отдых также может быть полезен для ментального и физического восстановления. Чтобы обеспечить себе здоровый сон, следует придерживаться определенных рекомендаций. Во-первых, важно установить постоянный график отхода ко сну. Это поможет организму адаптироваться к режиму и улучшит качество сна.

Кроме того, стоит ограничить использование гаджетов перед сном, так как синее свечение экранов может негативно влиять на выработку мелатонина — гормона сна. Снижение потребления кофеина и алкоголя также окажет положительное влияние на качество ночного отдыха. Создание комфортной обстановки в спальне — тихой и прохладной — станет завершающим аккордом в подготовке к хорошему сну.

Если вы относитесь к числу тех 620 миллионов людей, которые регулярно занимаются бегом, помните: полноценный сон — это не просто часть вашего распорядка дня, а важнейший аспект вашего здоровья и безопасности. Недостаток сна может оказать негативное влияние не только на вашу производительность, но и на риск получения травм.

Поэтому сделайте приоритетом свой ночной отдых и позаботьтесь о том, чтобы ваше тело получало все необходимое для восстановления. Только так вы сможете наслаждаться бегом без страха перед травмами и достигать новых высот в своем любимом виде спорта.