Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука

Роскошный подарок Аллы Пугачевой, который должен был стать для Никиты Преснякова билетом в беззаботную жизнь, на деле оказался золотой клеткой, из которой он теперь не может выбраться.



Казалось бы, о чем еще мечтать? Огромная квартира в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля, стоимостью более 163 миллионов рублей. Этот царский подарок Никита получил от своей знаменитой бабушки еще в 2012 году. Но вместо того чтобы стать надежным активом, элитная недвижимость превратилась в настоящую головную боль. Как выяснилось, апартаменты находятся в залоге у банка, а это значит, что Пресняков лишен права распоряжаться квартирой. Продать или подарить ее он не может, пока не выплатит долг, сообщает "7дней.ru".

Ирония судьбы в том, что кредит на жилье Никита взял сам еще в 2018 году, видимо, рассчитывая на стабильный доход. Но жизнь внесла свои коррективы. Сейчас музыкант живет в США, где его заработки с кавер-группой куда скромнее, чем раньше. Денег на погашение крупного долга, по всей видимости, не хватает.

Эта финансовая ловушка, по словам близких, ударила не только по кошельку, но и по личной жизни. Считается, что именно денежные трудности стали одной из причин его недавнего развода с Аленой Красновой. Отец Никиты, Владимир Пресняков, признавался, что этот сложный период помог сыну повзрослеть, но цена этого взросления оказалась высока.

В итоге сложилась патовая ситуация: Никита застрял в Америке с нестабильным доходом, а в Москве его ждет "золотая клетка" — роскошная, но бесполезная квартира с многомиллионным долгом.