Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Среда 12 ноября

09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой
282

Скандальное видео с Дмитрием Дибровым получило самый неожиданный финал: депутат Госдумы Виталий Милонов не только поставил телеведущему диагноз, но и вынес ему публичный приговор.

Все началось с ролика, на котором мужчина, похожий на Диброва, предстает перед своей спутницей с расстегнутой ширинкой. Пока страна обсуждала этот поступок, депутат Милонов уже определил наказание. Как он заявил изданию SHOT, если это не "философия" телеведущего, то дело пахнет психиатрией.

И тут прозвучал тот самый приговор. По мнению Милонова, Диброва в таком случае нужно лечить принудительно: "Его нужно в смирительную рубашку, галоперидол и в больницу Кащенко. И там клеить конверты и водить хороводы".

Этот скандал с ширинкой разгорелся на фоне тяжелого периода в жизни телеведущего. Совсем недавно он развелся с женой Полиной, которая ушла к другому мужчине, объяснив, что стала видеть в Дмитрии скорее отца, чем мужа. Возможно, именно эта личная драма и стала причиной столь эпатажного поведения.

Конечно, диагнозы по видео от депутатов Госдумы — это новый жанр в российской общественной жизни. Но за всей этой шумихой и громкими заявлениями скрывается история человека, переживающего, возможно, не лучший этап своей жизни. И пока одни прописывают ему "галоперидол", другие могут лишь посочувствовать: развод и потеря семьи — испытание, которое каждый проходит по-своему. Даже если это выглядит очень странно.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 09:38
Дмитрий Дибров. Фото: YouTube / @primeonemagazine
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

По теме

Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце

Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце
Годами людям с проблемами сердца советовали держаться от кофе подальше, считая его опасным стимулятором. Новое крупное исследование показало, что этот совет был огромным заблуждением, сообщает RidLife.

Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода

Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода
Пока Джиган в суде просит дать ему еще один шанс, Оксана Самойлова уже хладнокровно делит совместно нажитое, и расклад, похоже, совсем не в пользу рэпера. Громкий развод самой обсуждаемой пары страны обрастает новыми подробностями.

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год
Врач Ирина Баранова рассказала, как недосып разрушает нас изнутри – шаг за шагом. Мы привыкли гордиться своей продуктивностью, работать "на износ" и заменять полноценный отдых очередной чашкой кофе.

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу
Наши предки верили, что 12 ноября маленькая птичка, стучащая в окно, может принести большую удачу. Но только если вести себя правильно. 12 ноября по народному календарю — день особенный.

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании
51-летний актер Марат Башаров поделился с поклонниками тревожной новостью о своем здоровье. В недавнем интервью он открылся о том, что у него диагностировано неизлечимое кардиологическое заболевание, долгое время остававшееся без внимания врачей.

Выбор читателей

11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 11/11Втр"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10/11ПндШаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом