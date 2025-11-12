"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой

Скандальное видео с Дмитрием Дибровым получило самый неожиданный финал: депутат Госдумы Виталий Милонов не только поставил телеведущему диагноз, но и вынес ему публичный приговор.



Все началось с ролика, на котором мужчина, похожий на Диброва, предстает перед своей спутницей с расстегнутой ширинкой. Пока страна обсуждала этот поступок, депутат Милонов уже определил наказание. Как он заявил изданию SHOT, если это не "философия" телеведущего, то дело пахнет психиатрией.

И тут прозвучал тот самый приговор. По мнению Милонова, Диброва в таком случае нужно лечить принудительно: "Его нужно в смирительную рубашку, галоперидол и в больницу Кащенко. И там клеить конверты и водить хороводы".

Этот скандал с ширинкой разгорелся на фоне тяжелого периода в жизни телеведущего. Совсем недавно он развелся с женой Полиной, которая ушла к другому мужчине, объяснив, что стала видеть в Дмитрии скорее отца, чем мужа. Возможно, именно эта личная драма и стала причиной столь эпатажного поведения.

Конечно, диагнозы по видео от депутатов Госдумы — это новый жанр в российской общественной жизни. Но за всей этой шумихой и громкими заявлениями скрывается история человека, переживающего, возможно, не лучший этап своей жизни. И пока одни прописывают ему "галоперидол", другие могут лишь посочувствовать: развод и потеря семьи — испытание, которое каждый проходит по-своему. Даже если это выглядит очень странно.