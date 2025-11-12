Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год

Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). В этом сезоне на страны Азии приходится до 60 процентов всех предновогодних бронирований, что свидетельствует о растущем интересе россиян к экзотическим направлениям.

Согласно информации АТОР, три самых популярных направления среди туристов — это Таиланд, Вьетнам и Китай. Уровень спроса на поездки в эти страны значительно возрос по сравнению с показателями 2024 года, увеличившись на 72,8 процента. Это говорит о том, что россияне стремятся провести новогодние праздники в теплых странах с богатой культурой и живописными пейзажами.

Особенно востребованным является Таиланд, который традиционно привлекает туристов своими пляжами, экзотической природой и разнообразием развлечений. Места на чартерных рейсах из Москвы на Пхукет уже распроданы на 85 процентов, что подчеркивает высокий интерес к этому направлению. Также наблюдается значительный спрос на рейсы в Паттайю, где полетная программа была выставлена всего месяц назад, но уже заполнена на 60 процентов.

Вьетнам также стал популярным среди российских путешественников. Его уникальная культура, вкусная кухня и красивые пляжи привлекают множество туристов. Китай, в свою очередь, предлагает не только живописные пейзажи, но и возможность погрузиться в древнюю историю и культуру страны.

Аналитики сервиса "Авиасейлс" также подтвердили эту тенденцию, выделив самые популярные зарубежные направления для отдыха на Новый год. Лидерами оказались Таиланд, Узбекистан и Турция, что говорит о разнообразии предпочтений российских туристов.

Рост интереса к азиатским странам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это доступные цены на туры и авиабилеты. Во-вторых, многие россияне стремятся избежать холодной зимы и хотят встретить Новый год в более теплых климатических условиях. Кроме того, азиатские страны предлагают разнообразные культурные мероприятия, которые делают празднование Нового года особенно запоминающимся.

Отдых в Азии на Новый год становится все более популярным выбором для российских туристов. С учетом растущего спроса на эти направления можно ожидать дальнейшего увеличения предложений от туроператоров и расширения программ для путешественников. В результате, новогодние каникулы в теплых странах становятся отличной возможностью для отдыха и наслаждения атмосферой праздника вдали от привычной зимней суеты.