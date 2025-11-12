Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год
28

Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). В этом сезоне на страны Азии приходится до 60 процентов всех предновогодних бронирований, что свидетельствует о растущем интересе россиян к экзотическим направлениям.

Согласно информации АТОР, три самых популярных направления среди туристов — это Таиланд, Вьетнам и Китай. Уровень спроса на поездки в эти страны значительно возрос по сравнению с показателями 2024 года, увеличившись на 72,8 процента. Это говорит о том, что россияне стремятся провести новогодние праздники в теплых странах с богатой культурой и живописными пейзажами.

Особенно востребованным является Таиланд, который традиционно привлекает туристов своими пляжами, экзотической природой и разнообразием развлечений. Места на чартерных рейсах из Москвы на Пхукет уже распроданы на 85 процентов, что подчеркивает высокий интерес к этому направлению. Также наблюдается значительный спрос на рейсы в Паттайю, где полетная программа была выставлена всего месяц назад, но уже заполнена на 60 процентов.

Вьетнам также стал популярным среди российских путешественников. Его уникальная культура, вкусная кухня и красивые пляжи привлекают множество туристов. Китай, в свою очередь, предлагает не только живописные пейзажи, но и возможность погрузиться в древнюю историю и культуру страны.

Аналитики сервиса "Авиасейлс" также подтвердили эту тенденцию, выделив самые популярные зарубежные направления для отдыха на Новый год. Лидерами оказались Таиланд, Узбекистан и Турция, что говорит о разнообразии предпочтений российских туристов.

Рост интереса к азиатским странам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это доступные цены на туры и авиабилеты. Во-вторых, многие россияне стремятся избежать холодной зимы и хотят встретить Новый год в более теплых климатических условиях. Кроме того, азиатские страны предлагают разнообразные культурные мероприятия, которые делают празднование Нового года особенно запоминающимся.

Отдых в Азии на Новый год становится все более популярным выбором для российских туристов. С учетом растущего спроса на эти направления можно ожидать дальнейшего увеличения предложений от туроператоров и расширения программ для путешественников. В результате, новогодние каникулы в теплых странах становятся отличной возможностью для отдыха и наслаждения атмосферой праздника вдали от привычной зимней суеты.

12 ноября 2025, 21:50
Фото: Freepik
Ассоциация туроператоров России (АТОР).

