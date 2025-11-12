Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Среда 12 ноября

15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко

"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко
167

Она была больше, чем актриса – она была явлением. Вспомните ли вы ее самые яркие образы на экране?

Сегодня могло бы исполниться 90 лет Людмиле Гурченко — главной советской и российской иконе стиля. Она никогда не считала себя просто красивой, делая ставку на индивидуальность, харизму и тот самый сияющий взгляд. На фоне унылых лиц и серых костюмов она всегда была событием — и на экране, и в жизни. Давайте отправимся в путешествие по ее фильмографии, которая стала зеркалом целой эпохи.

Вопросы

Вопрос 1. Всесоюзная слава обрушилась на 21-летнюю Людмилу Гурченко после выхода одного фильма, где ее героиня, готовясь к Новому году, поет, что "пять минут — это много иль мало". Что это за культовая новогодняя комедия Эльдара Рязанова?

А) "Девушка с гитарой"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Зигзаг удачи"

Г) "Старые клячи"

Вопрос 2. После десятилетия забвения Гурченко триумфально вернулась на экраны в серьезных драматических ролях. В каком военном фильме Алексея Германа 1976 года она сыграла певицу Нину, создав пронзительный образ женщины, пытающейся сохранить достоинство и любовь посреди ужасов войны?

А) "Сибириада"

Б) "Белорусский вокзал"

В) "Двадцать дней без войны"

Г) "Аты-баты, шли солдаты..."

Вопрос 3. "Людк, а Людк!" — эта фраза моментально вызывает в памяти образ экстравагантной, интеллигентной и немного смешной Раисы Захаровны. В какой народной комедии Владимира Меньшова Гурченко блистательно исполнила эту роль?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Родня"

Г) "Старые клячи"

Вопрос 4. В одном из самых трогательных фильмов Эльдара Рязанова Гурченко сыграла официантку Веру, которая находит свою любовь в лице несправедливо осужденного пианиста. Их случайная встреча на вокзале перерастает в настоящую драму. Как называется этот фильм?

А) "Служебный роман"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Гараж"

Г) "Вокзал для двоих"

Вопрос 5. В 1974 году вышел блестящий музыкальный фильм-водевиль, где Гурченко сыграла мадам Клара Бокардон, хозяйку модного магазина, чей визит к жениху запускает целую цепь комических недоразумений из-за пропажи головного убора. О каком фильме идет речь?

А) "Небесные ласточки" Б) "Соломенная шляпка" В) "Мама" Г) "Летучая мышь"

Вопрос 6. В этой трагикомедии Никиты Михалкова Гурченко сыграла простую деревенскую женщину Марию Коновалову, приехавшую в город навестить дочь. Фильм запомнился зрителям пронзительной сценой, где ее героиня в одиночестве танцует на перроне вокзала.

А) "Пять вечеров"

Б) "Сибириада"

В) "Родня"

Г) "Полеты во сне и наяву"

Вопрос 7. В 1976 году на экраны вышел музыкальный фильм-сказка "Мама", снятый совместно с кинематографистами Румынии и Франции. Гурченко сыграла в нем главную роль — Маму-Козу. Однако съемки обернулись для нее трагедией: во время танца на льду партнер по номеру, Олег Попов, упал и сломал ей ногу. Какой знаменитый актер играл в этом фильме Волка?

А) Михаил Боярский

Б) Армен Джигарханян

В) Юрий Никулин

Г) Олег Янковский

Ответы

1. Б) "Карнавальная ночь" Роль Леночки Крыловой в 1956 году сделала Гурченко звездой номер один. Ее невероятная энергия, звонкий смех и, конечно, та самая "осиная" талия стали эталоном нового советского стиля — молодого, задорного и полного оптимизма.

2. В) "Двадцать дней без войны" Эта роль стала для Гурченко настоящим прорывом. Она сыграла без грима, уставшую, но невероятно сильную женщину. Ее дуэт с Юрием Никулиным считается одним из величайших в истории советского кино. Гурченко доказала, что она — не только комедийная актриса, но и глубокий трагик.

3. А) "Любовь и голуби" Изначально Гурченко считала эту роль слишком гротескной. Но она наполнила образ Раисы Захаровны такой иронией и шармом, что героиня стала не просто карикатурой, а живым и по-своему несчастным человеком. А ее наряды и прическа в фильме — отдельное произведение искусства!

4. Г) "Вокзал для двоих" Этот фильм 1982 года — бенефис зрелой Гурченко. Ее героиня Вера — сильная, грубоватая, но невероятно ранимая внутри. Это история о том, как за внешней броней скрывается нежность, и о любви, которая может родиться в самых неожиданных обстоятельствах.

5. Б) "Соломенная шляпка" В этом музыкальном фильме, полном звезд (Андрей Миронов, Ефим Копелян), Гурченко блистала в роли элегантной и легкомысленной дамы. Картина стала ярким примером ее умения сочетать вокальное мастерство, танцевальные навыки и великолепную игру в комедии положений.

6. В) "Родня" Фильм стал классикой, а роль Марии Коноваловой — одной из самых сильных в карьере Гурченко. Она показала трагедию "маленького человека", столкнувшегося с безразличием большого города и собственной дочери, и сделала это с невероятной искренностью.

7. А) Михаил Боярский Да, именно Михаил Боярский сыграл харизматичного Серого Волка по имени Тео. Несмотря на тяжелейшую травму, полученную на съемках, Гурченко через год вернулась на площадку и досняла все свои сцены, проявив несгибаемый характер.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 14:13
Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет

Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет
Актер Максим Виторган, известный своей остроумной манерой общения, недавно поделился забавной шуткой о своем сыне Платоне, которого он воспитывает вместе с журналисткой Ксенией Собчак. Забрав мальчика с одной из секций, Виторган не удержался от едкого комментария.

Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой

Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой
То, что начиналось как пикантная сплетня, превращается в уголовную драму: за свой скандальный "перформанс" Дмитрий Дибров может отправиться не домой, а в тюрьму. Шутки кончились.

Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать

Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать
Мы привыкли думать, что проблемы с печенью – это боль в правом боку и желтуха. Но это признаки, которые появляются, когда главный фильтр нашего организма поврежден уже на 70-80%. Печень – "тихий орган", она страдает молча. Как объясняет в своем Telegram-канале врач Ирина Баранова, когда печень перегружена, тело начинает подавать нам неочевидные, но очень важные сигналы SOS.

Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив

Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив
Эта история, произошедшая в Орске, звучит как мрачный анекдот или сюжет абсурдистской пьесы. Все началось весной этого года.

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой
Скандальное видео с Дмитрием Дибровым получило самый неожиданный финал: депутат Госдумы Виталий Милонов не только поставил телеведущему диагноз, но и вынес ему публичный приговор. Все началось с ролика, на котором мужчина, похожий на Диброва, предстает перед своей спутницей с расстегнутой ширинкой.

Выбор читателей

11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 11/11Втр"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 12/11Срд"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой