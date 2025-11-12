"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко

Она была больше, чем актриса – она была явлением. Вспомните ли вы ее самые яркие образы на экране?



Сегодня могло бы исполниться 90 лет Людмиле Гурченко — главной советской и российской иконе стиля. Она никогда не считала себя просто красивой, делая ставку на индивидуальность, харизму и тот самый сияющий взгляд. На фоне унылых лиц и серых костюмов она всегда была событием — и на экране, и в жизни. Давайте отправимся в путешествие по ее фильмографии, которая стала зеркалом целой эпохи.

Вопросы

Вопрос 1. Всесоюзная слава обрушилась на 21-летнюю Людмилу Гурченко после выхода одного фильма, где ее героиня, готовясь к Новому году, поет, что "пять минут — это много иль мало". Что это за культовая новогодняя комедия Эльдара Рязанова?

А) "Девушка с гитарой"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Зигзаг удачи"

Г) "Старые клячи"

Вопрос 2. После десятилетия забвения Гурченко триумфально вернулась на экраны в серьезных драматических ролях. В каком военном фильме Алексея Германа 1976 года она сыграла певицу Нину, создав пронзительный образ женщины, пытающейся сохранить достоинство и любовь посреди ужасов войны?

А) "Сибириада"

Б) "Белорусский вокзал"

В) "Двадцать дней без войны"

Г) "Аты-баты, шли солдаты..."

Вопрос 3. "Людк, а Людк!" — эта фраза моментально вызывает в памяти образ экстравагантной, интеллигентной и немного смешной Раисы Захаровны. В какой народной комедии Владимира Меньшова Гурченко блистательно исполнила эту роль?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Родня"

Г) "Старые клячи"

Вопрос 4. В одном из самых трогательных фильмов Эльдара Рязанова Гурченко сыграла официантку Веру, которая находит свою любовь в лице несправедливо осужденного пианиста. Их случайная встреча на вокзале перерастает в настоящую драму. Как называется этот фильм?

А) "Служебный роман"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Гараж"

Г) "Вокзал для двоих"

Вопрос 5. В 1974 году вышел блестящий музыкальный фильм-водевиль, где Гурченко сыграла мадам Клара Бокардон, хозяйку модного магазина, чей визит к жениху запускает целую цепь комических недоразумений из-за пропажи головного убора. О каком фильме идет речь?

А) "Небесные ласточки" Б) "Соломенная шляпка" В) "Мама" Г) "Летучая мышь"

Вопрос 6. В этой трагикомедии Никиты Михалкова Гурченко сыграла простую деревенскую женщину Марию Коновалову, приехавшую в город навестить дочь. Фильм запомнился зрителям пронзительной сценой, где ее героиня в одиночестве танцует на перроне вокзала.

А) "Пять вечеров"

Б) "Сибириада"

В) "Родня"

Г) "Полеты во сне и наяву"

Вопрос 7. В 1976 году на экраны вышел музыкальный фильм-сказка "Мама", снятый совместно с кинематографистами Румынии и Франции. Гурченко сыграла в нем главную роль — Маму-Козу. Однако съемки обернулись для нее трагедией: во время танца на льду партнер по номеру, Олег Попов, упал и сломал ей ногу. Какой знаменитый актер играл в этом фильме Волка?

А) Михаил Боярский

Б) Армен Джигарханян

В) Юрий Никулин

Г) Олег Янковский

Ответы

1. Б) "Карнавальная ночь" Роль Леночки Крыловой в 1956 году сделала Гурченко звездой номер один. Ее невероятная энергия, звонкий смех и, конечно, та самая "осиная" талия стали эталоном нового советского стиля — молодого, задорного и полного оптимизма.

2. В) "Двадцать дней без войны" Эта роль стала для Гурченко настоящим прорывом. Она сыграла без грима, уставшую, но невероятно сильную женщину. Ее дуэт с Юрием Никулиным считается одним из величайших в истории советского кино. Гурченко доказала, что она — не только комедийная актриса, но и глубокий трагик.

3. А) "Любовь и голуби" Изначально Гурченко считала эту роль слишком гротескной. Но она наполнила образ Раисы Захаровны такой иронией и шармом, что героиня стала не просто карикатурой, а живым и по-своему несчастным человеком. А ее наряды и прическа в фильме — отдельное произведение искусства!

4. Г) "Вокзал для двоих" Этот фильм 1982 года — бенефис зрелой Гурченко. Ее героиня Вера — сильная, грубоватая, но невероятно ранимая внутри. Это история о том, как за внешней броней скрывается нежность, и о любви, которая может родиться в самых неожиданных обстоятельствах.

5. Б) "Соломенная шляпка" В этом музыкальном фильме, полном звезд (Андрей Миронов, Ефим Копелян), Гурченко блистала в роли элегантной и легкомысленной дамы. Картина стала ярким примером ее умения сочетать вокальное мастерство, танцевальные навыки и великолепную игру в комедии положений.

6. В) "Родня" Фильм стал классикой, а роль Марии Коноваловой — одной из самых сильных в карьере Гурченко. Она показала трагедию "маленького человека", столкнувшегося с безразличием большого города и собственной дочери, и сделала это с невероятной искренностью.

7. А) Михаил Боярский Да, именно Михаил Боярский сыграл харизматичного Серого Волка по имени Тео. Несмотря на тяжелейшую травму, полученную на съемках, Гурченко через год вернулась на площадку и досняла все свои сцены, проявив несгибаемый характер.