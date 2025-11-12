Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет

Актер Максим Виторган, известный своей остроумной манерой общения, недавно поделился забавной шуткой о своем сыне Платоне, которого он воспитывает вместе с журналисткой Ксенией Собчак.

Забрав мальчика с одной из секций, Виторган не удержался от едкого комментария. Артист заявил о том, что когда Платон вырастет, он может отомстить ему за столь насыщенное детство.

После развода с Собчак актер активно участвует в жизни сына. Несмотря на то, что Платон живет с матерью, Виторган старается проводить с ним как можно больше времени. Они вместе занимаются спортом, читают книги и даже обсуждают школьные дела. Максим подчеркивает важность участия отца в воспитании ребенка, особенно когда речь идет о гармоничном развитии личности.

"Школа, плавание, футбол, а потом еще и книгу берет в машине… Это чудо вырастет и отомстит", – сказал актер, намекая на то, что такая насыщенная программа может привести к тому, что Платон в будущем припомнит родителям все эти обязательства. Виторган с юмором рассматривает возможные последствия своего стремления обеспечить сыну разнообразное детство.

Стоит отметить, что у Максима также есть двое детей от его первой жены Виктории Верберг — сын Даниил и дочь Полина. Каждому из своих детей он старается уделять внимание и заботу, несмотря на сложные отношения с их матерями. В этом контексте комментарий о Платоне становится еще более значимым: Виторган осознает, как важно не только обеспечивать детей материально, но и быть рядом с ними в эмоциональном плане.

Ксения Собчак, в свою очередь, также активно участвует в воспитании Платона. Она старается создать для сына комфортные условия для развития и образования. Их совместная работа над воспитанием ребенка показывает, что даже после разрыва отношений родители могут находить общий язык ради блага своего чада.

Можно сказать, что шутка Максима Виторгана о мести сына — это не просто игра слов, а отражение современных реалий родительства. В мире, где дети часто перегружены различными занятиями и активностями, важно помнить о том, что они могут вырасти с определенными ожиданиями и требованиями к родителям. И хотя юмор помогает справляться с такими мыслями, за ним стоит глубокое понимание ответственности и любви к детям.