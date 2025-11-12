Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Среда 12 ноября

15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет

Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет
39

Актер Максим Виторган, известный своей остроумной манерой общения, недавно поделился забавной шуткой о своем сыне Платоне, которого он воспитывает вместе с журналисткой Ксенией Собчак.

Забрав мальчика с одной из секций, Виторган не удержался от едкого комментария. Артист заявил о том, что когда Платон вырастет, он может отомстить ему за столь насыщенное детство.

После развода с Собчак актер активно участвует в жизни сына. Несмотря на то, что Платон живет с матерью, Виторган старается проводить с ним как можно больше времени. Они вместе занимаются спортом, читают книги и даже обсуждают школьные дела. Максим подчеркивает важность участия отца в воспитании ребенка, особенно когда речь идет о гармоничном развитии личности.

"Школа, плавание, футбол, а потом еще и книгу берет в машине… Это чудо вырастет и отомстит", – сказал актер, намекая на то, что такая насыщенная программа может привести к тому, что Платон в будущем припомнит родителям все эти обязательства. Виторган с юмором рассматривает возможные последствия своего стремления обеспечить сыну разнообразное детство.

Стоит отметить, что у Максима также есть двое детей от его первой жены Виктории Верберг — сын Даниил и дочь Полина. Каждому из своих детей он старается уделять внимание и заботу, несмотря на сложные отношения с их матерями. В этом контексте комментарий о Платоне становится еще более значимым: Виторган осознает, как важно не только обеспечивать детей материально, но и быть рядом с ними в эмоциональном плане.

Ксения Собчак, в свою очередь, также активно участвует в воспитании Платона. Она старается создать для сына комфортные условия для развития и образования. Их совместная работа над воспитанием ребенка показывает, что даже после разрыва отношений родители могут находить общий язык ради блага своего чада.

Можно сказать, что шутка Максима Виторгана о мести сына — это не просто игра слов, а отражение современных реалий родительства. В мире, где дети часто перегружены различными занятиями и активностями, важно помнить о том, что они могут вырасти с определенными ожиданиями и требованиями к родителям. И хотя юмор помогает справляться с такими мыслями, за ним стоит глубокое понимание ответственности и любви к детям.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 15:50
Максим Виторган. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной

"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко

"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко
Она была больше, чем актриса – она была явлением. Вспомните ли вы ее самые яркие образы на экране? Сегодня могло бы исполниться 90 лет Людмиле Гурченко — главной советской и российской иконе стиля.

Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой

Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой
То, что начиналось как пикантная сплетня, превращается в уголовную драму: за свой скандальный "перформанс" Дмитрий Дибров может отправиться не домой, а в тюрьму. Шутки кончились.

Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать

Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать
Мы привыкли думать, что проблемы с печенью – это боль в правом боку и желтуха. Но это признаки, которые появляются, когда главный фильтр нашего организма поврежден уже на 70-80%. Печень – "тихий орган", она страдает молча. Как объясняет в своем Telegram-канале врач Ирина Баранова, когда печень перегружена, тело начинает подавать нам неочевидные, но очень важные сигналы SOS.

Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив

Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив
Эта история, произошедшая в Орске, звучит как мрачный анекдот или сюжет абсурдистской пьесы. Все началось весной этого года.

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой

"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой
Скандальное видео с Дмитрием Дибровым получило самый неожиданный финал: депутат Госдумы Виталий Милонов не только поставил телеведущему диагноз, но и вынес ему публичный приговор. Все началось с ролика, на котором мужчина, похожий на Диброва, предстает перед своей спутницей с расстегнутой ширинкой.

Выбор читателей

11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 11/11Втр"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 12/11Срд"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой