Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой

То, что начиналось как пикантная сплетня, превращается в уголовную драму: за свой скандальный "перформанс" Дмитрий Дибров может отправиться не домой, а в тюрьму.



Шутки кончились. История с расстегнутой ширинкой телеведущего получила серьезный юридический комментарий. Как пояснил юрист Иван Соловьев изданию aif.ru, эта выходка может иметь для шоумена очень серьезные последствия. В лучшем случае он отделается штрафом или арестом на 15 суток за мелкое хулиганство.

Но есть и гораздо более суровый сценарий, из-за которого Диброву и грозит реальный срок. По словам эксперта, действия телеведущего могут попасть под статью Уголовного кодекса "Развратные действия". Для этого достаточно одного условия: если выяснится, что его обнаженные гениталии случайно увидели дети младше 16 лет. В этом случае наказание может составить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, скандал разгорелся после появления видео, на котором мужчина, похожий на Диброва, покидает машину у "Москва-Сити" с расстегнутой ширинкой. Инцидент произошел после предполагаемой секс-вечеринки.

Сам Дмитрий Дибров пока отмалчивается, но ситуация для него становится все более напряженной. Неловкий поступок, совершенный, возможно, на фоне стресса после недавнего развода, теперь может стоить ему не только репутации, но и свободы. Теперь все зависит от того, были ли у этой скандальной сцены случайные юные зрители.