Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце

Новое крупное исследование показало, что этот совет был огромным заблуждением, сообщает RidLife. На самом деле, ваша утренняя чашка кофе может быть одним из лучших защитников вашего сердца.
К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из Университета Аделаиды и Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Их работа была посвящена одному из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма — фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), которая может привести к инсульту и сердечной недостаточности.
Эксперимент, который изменил все
Чтобы раз и навсегда выяснить, как кофеин влияет на аритмию, специалисты провели серьезное клиническое исследование. Они собрали 200 пациентов с этим диагнозом и разделили их на две группы:
- Первая группа (100 человек) в течение шести месяцев выпивала как минимум одну чашку кофе в день.
- Вторая группа (100 человек) на тот же срок полностью отказалась от кофе и любых других продуктов с кофеином.
Все участники находились под постоянным медицинским наблюдением, а любые эпизоды аритмии фиксировались с помощью ЭКГ.
Результат, который изумил даже врачей
То, что обнаружили ученые по итогам эксперимента, стало настоящим шоком для медицинского сообщества.
Вопреки всем ожиданиям, у группы, которая пила кофе, наблюдалось значительное снижение частоты и продолжительности приступов аритмии по сравнению с теми, кто от него отказался.
Это открытие полностью противоречит общепринятому мнению врачей и пациентов о том, что кофе усугубляет проблемы с сердцем. Исследование показало, что кофеин не только безопасен, но и, вероятно, обладает защитным эффектом.
Почему кофе оказался полезен?
У ученых есть несколько теорий, которые объясняют этот парадоксальный, на первый взгляд, результат:
- Повышение активности. Кофеин бодрит, что побуждает людей больше двигаться в течение дня, а физическая активность полезна для сердечно-сосудистой системы.
- Снижение давления. Кофе обладает легким мочегонным действием, что может способствовать снижению артериального давления и уменьшать нагрузку на сердце.
- Противовоспалительный эффект. Помимо кофеина, в кофейных зернах содержатся сотни других соединений, многие из которых обладают мощными противовоспалительными свойствами, что также положительно сказывается на здоровье сердца.
Это исследование — отличная новость для миллионов любителей кофе. Оно доказывает, что умеренное потребление этого напитка не только не вредит, но и может стать важной частью здорового образа жизни, помогая вашему сердцу работать ровнее и дольше.