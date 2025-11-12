Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце

Годами людям с проблемами сердца советовали держаться от кофе подальше, считая его опасным стимулятором.



Новое крупное исследование показало, что этот совет был огромным заблуждением, сообщает RidLife. На самом деле, ваша утренняя чашка кофе может быть одним из лучших защитников вашего сердца.

К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из Университета Аделаиды и Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Их работа была посвящена одному из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма — фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), которая может привести к инсульту и сердечной недостаточности.

Эксперимент, который изменил все

Чтобы раз и навсегда выяснить, как кофеин влияет на аритмию, специалисты провели серьезное клиническое исследование. Они собрали 200 пациентов с этим диагнозом и разделили их на две группы:

Первая группа (100 человек) в течение шести месяцев выпивала как минимум одну чашку кофе в день.

Вторая группа (100 человек) на тот же срок полностью отказалась от кофе и любых других продуктов с кофеином.

Все участники находились под постоянным медицинским наблюдением, а любые эпизоды аритмии фиксировались с помощью ЭКГ.

Результат, который изумил даже врачей

То, что обнаружили ученые по итогам эксперимента, стало настоящим шоком для медицинского сообщества.

Вопреки всем ожиданиям, у группы, которая пила кофе, наблюдалось значительное снижение частоты и продолжительности приступов аритмии по сравнению с теми, кто от него отказался.

Это открытие полностью противоречит общепринятому мнению врачей и пациентов о том, что кофе усугубляет проблемы с сердцем. Исследование показало, что кофеин не только безопасен, но и, вероятно, обладает защитным эффектом.

Почему кофе оказался полезен?

У ученых есть несколько теорий, которые объясняют этот парадоксальный, на первый взгляд, результат:

Повышение активности. Кофеин бодрит, что побуждает людей больше двигаться в течение дня, а физическая активность полезна для сердечно-сосудистой системы. Снижение давления. Кофе обладает легким мочегонным действием, что может способствовать снижению артериального давления и уменьшать нагрузку на сердце. Противовоспалительный эффект. Помимо кофеина, в кофейных зернах содержатся сотни других соединений, многие из которых обладают мощными противовоспалительными свойствами, что также положительно сказывается на здоровье сердца.

Это исследование — отличная новость для миллионов любителей кофе. Оно доказывает, что умеренное потребление этого напитка не только не вредит, но и может стать важной частью здорового образа жизни, помогая вашему сердцу работать ровнее и дольше.