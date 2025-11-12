Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Среда 12 ноября

08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце

Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце
113

Годами людям с проблемами сердца советовали держаться от кофе подальше, считая его опасным стимулятором.

Новое крупное исследование показало, что этот совет был огромным заблуждением, сообщает RidLife. На самом деле, ваша утренняя чашка кофе может быть одним из лучших защитников вашего сердца.

К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из Университета Аделаиды и Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Их работа была посвящена одному из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма — фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), которая может привести к инсульту и сердечной недостаточности.

Эксперимент, который изменил все

Чтобы раз и навсегда выяснить, как кофеин влияет на аритмию, специалисты провели серьезное клиническое исследование. Они собрали 200 пациентов с этим диагнозом и разделили их на две группы:

  • Первая группа (100 человек) в течение шести месяцев выпивала как минимум одну чашку кофе в день.
  • Вторая группа (100 человек) на тот же срок полностью отказалась от кофе и любых других продуктов с кофеином.

Все участники находились под постоянным медицинским наблюдением, а любые эпизоды аритмии фиксировались с помощью ЭКГ.

Результат, который изумил даже врачей

То, что обнаружили ученые по итогам эксперимента, стало настоящим шоком для медицинского сообщества.

Вопреки всем ожиданиям, у группы, которая пила кофе, наблюдалось значительное снижение частоты и продолжительности приступов аритмии по сравнению с теми, кто от него отказался.

Это открытие полностью противоречит общепринятому мнению врачей и пациентов о том, что кофе усугубляет проблемы с сердцем. Исследование показало, что кофеин не только безопасен, но и, вероятно, обладает защитным эффектом.

Почему кофе оказался полезен?

У ученых есть несколько теорий, которые объясняют этот парадоксальный, на первый взгляд, результат:

  1. Повышение активности. Кофеин бодрит, что побуждает людей больше двигаться в течение дня, а физическая активность полезна для сердечно-сосудистой системы.
  2. Снижение давления. Кофе обладает легким мочегонным действием, что может способствовать снижению артериального давления и уменьшать нагрузку на сердце.
  3. Противовоспалительный эффект. Помимо кофеина, в кофейных зернах содержатся сотни других соединений, многие из которых обладают мощными противовоспалительными свойствами, что также положительно сказывается на здоровье сердца.

Это исследование — отличная новость для миллионов любителей кофе. Оно доказывает, что умеренное потребление этого напитка не только не вредит, но и может стать важной частью здорового образа жизни, помогая вашему сердцу работать ровнее и дольше.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 08:30
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле

Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро

Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода

Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода
Пока Джиган в суде просит дать ему еще один шанс, Оксана Самойлова уже хладнокровно делит совместно нажитое, и расклад, похоже, совсем не в пользу рэпера. Громкий развод самой обсуждаемой пары страны обрастает новыми подробностями.

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год
Врач Ирина Баранова рассказала, как недосып разрушает нас изнутри – шаг за шагом. Мы привыкли гордиться своей продуктивностью, работать "на износ" и заменять полноценный отдых очередной чашкой кофе.

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу
Наши предки верили, что 12 ноября маленькая птичка, стучащая в окно, может принести большую удачу. Но только если вести себя правильно. 12 ноября по народному календарю — день особенный.

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании
51-летний актер Марат Башаров поделился с поклонниками тревожной новостью о своем здоровье. В недавнем интервью он открылся о том, что у него диагностировано неизлечимое кардиологическое заболевание, долгое время остававшееся без внимания врачей.

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование
Любительский бег – это не только один из самых популярных видов физической активности, но и один из самых травмоопасных. Каждый год миллионы людей по всему миру надевают кроссовки и выходят на пробежку, стремясь улучшить свою физическую форму и общее самочувствие.

Выбор читателей

11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 11/11Втр"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10/11ПндШаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом