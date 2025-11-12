Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Вторник 11 ноября

00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали
Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу
120

Наши предки верили, что 12 ноября маленькая птичка, стучащая в окно, может принести большую удачу. Но только если вести себя правильно.

12 ноября по народному календарю — день особенный. В церковном календаре это день памяти святых Зиновия и Зиновии, а в народе его прозвали куда теплее — Синичкин день. Считалось, что именно к этому времени прилетают на зимовку птицы-невелички: синицы, щеглы, сойки, снегири.

По поведению этих маленьких гостей судили о будущем и погоде. А чтобы не навлечь на себя беду и не отпугнуть удачу, которую птицы несли на своих крыльях, существовал ряд строгих запретов.

1. Главный запрет — обижать птиц

Это самое важное правило дня. 12 ноября было категорически запрещено охотиться, ловить, кричать на птиц или прогонять их со двора. Синица, прилетевшая к дому, считалась вестницей удачи, счастья и добрых новостей. Обидеть такую гостью — значило на весь год отвадить от своего дома благополучие. Наоборот, в этот день было принято мастерить и развешивать кормушки, щедро насыпая в них угощение.

2. Проявлять жадность и отказывать в помощи

"Скупость в Синичкин день — к голодной зиме". Этот запрет был напрямую связан с первым. Как ты относишься к малым и беззащитным (птицам), так и судьба отнесется к тебе. Отказать в этот день в помощи просящему, будь то сосед или нищий, считалось большим грехом. Наши предки верили, что тот, кто поскупится на угощение или милостыню, рискует сам столкнуться с финансовыми трудностями и лишениями.

3. Рисковать деньгами и принимать важные решения

Удача в этот день считалась "порхающей" и непостоянной, как птичка. Она могла легко прилететь, но так же легко и упорхнуть. Поэтому 12 ноября старались не совершать крупных покупок, не брать и не давать в долг больших сумм, не заключать важных сделок и уж тем более не играть в азартные игры. Считалось, что любое финансовое рискованное дело в этот день обречено на провал.

4. Ссориться, кричать и устраивать шумные застолья

Громкие звуки и скандалы могли спугнуть не только настоящих птиц, но и символическую "птицу счастья". Дом, в котором 12 ноября царили ругань и крики, по поверьям, оставался без защиты и благополучия на всю зиму. Этот день старались провести в мире, спокойствии и тихих семейных хлопотах.

Что же тогда нужно делать в Синичкин день?

  • Покормить птиц. Сделать кормушку, насыпать семечек, несоленого сала или пшена. Это считалось лучшим способом привлечь в дом удачу.
  • Гадать на погоду. Если синицы собирались стайками у кормушки — это к сильным морозам и снегопадам. Если птиц было мало — зима обещала быть мягкой.
  • Заниматься рукоделием или тихими домашними делами. Этот день идеально подходил для спокойной, созидательной работы.
  • Проявлять щедрость. Угостить соседей, подать милостыню — любое доброе дело, сделанное в этот день, по поверьям, возвращалось сторицей.

Даже если мы сегодня не верим в приметы, мудрость Синичкиного дня остается актуальной. Забота о природе, доброта к окружающим и мир в собственном доме — это ценности, которые никогда не устареют.

12 ноября 2025, 00:37
Фото сгенерировано нейросетью
