Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

В середине недели москвичей ожидает по-настоящему приятная погода, которая может стать настоящим подарком в осенний период.

По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", температура в столице будет значительно выше климатической нормы. Так, в начале недели минимальные показатели температуры будут колебаться в пределах +4…+6 градусов, а максимальные достигнут отметки около +11 градусов.

Особенно теплым днем обещает стать четверг. Позднякова отмечает, что благодаря влиянию теплого сектора Атлантического циклона, в этот день температура может подняться до +6 градусов, что на 4 градуса выше обычных значений для этого времени года. Минимальные температуры в четверг составят +2…+4 градуса, что также является положительным моментом для жителей столицы, стремящихся насладиться последними теплыми днями осени.

Однако не стоит забывать, что с приближением выходных погода начнет меняться. В пятницу москвичи ощутят усиление ветра, а температурный фон постепенно начнет понижаться. Ночные температуры могут впервые за сезон опуститься до –1 градуса, хотя днем еще будет относительно тепло — от +3 до +8 градусов. Это изменение станет сигналом о том, что зима не за горами.

Татьяна Позднякова также добавила, что метеорологическая зима в Москве может наступить уже в середине ноября. По ее прогнозу, температура в это время будет колебаться между +3 градусами днем и –4 ночью. Вторая половина месяца, по её словам, будет напоминать зимние условия с характерными для этого времени года температурами и погодными явлениями.

Москвичам стоит воспользоваться теплыми днями, которые обещают середину недели, и провести время на свежем воздухе. Прогулки по паркам, активные занятия спортом или просто наслаждение чашкой горячего чая на улице — все это станет отличным способом провести время в хорошую погоду. Осень — это не только дожди и холод, но и возможность насладиться последними теплыми днями перед наступлением зимы.