Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Понедельник 10 ноября

21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве
115

В середине недели москвичей ожидает по-настоящему приятная погода, которая может стать настоящим подарком в осенний период.

По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", температура в столице будет значительно выше климатической нормы. Так, в начале недели минимальные показатели температуры будут колебаться в пределах +4…+6 градусов, а максимальные достигнут отметки около +11 градусов.

Особенно теплым днем обещает стать четверг. Позднякова отмечает, что благодаря влиянию теплого сектора Атлантического циклона, в этот день температура может подняться до +6 градусов, что на 4 градуса выше обычных значений для этого времени года. Минимальные температуры в четверг составят +2…+4 градуса, что также является положительным моментом для жителей столицы, стремящихся насладиться последними теплыми днями осени.

Однако не стоит забывать, что с приближением выходных погода начнет меняться. В пятницу москвичи ощутят усиление ветра, а температурный фон постепенно начнет понижаться. Ночные температуры могут впервые за сезон опуститься до –1 градуса, хотя днем еще будет относительно тепло — от +3 до +8 градусов. Это изменение станет сигналом о том, что зима не за горами.

Татьяна Позднякова также добавила, что метеорологическая зима в Москве может наступить уже в середине ноября. По ее прогнозу, температура в это время будет колебаться между +3 градусами днем и –4 ночью. Вторая половина месяца, по её словам, будет напоминать зимние условия с характерными для этого времени года температурами и погодными явлениями.

Москвичам стоит воспользоваться теплыми днями, которые обещают середину недели, и провести время на свежем воздухе. Прогулки по паркам, активные занятия спортом или просто наслаждение чашкой горячего чая на улице — все это станет отличным способом провести время в хорошую погоду. Осень — это не только дожди и холод, но и возможность насладиться последними теплыми днями перед наступлением зимы.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2025, 21:52
Фото: М. Денисов / Mos.ru
Известия• Требует проверки

По теме

Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых
Последние события, связанные с телеведущим Дмитрием Дибровым, становятся настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Очередной инцидент, в который, как утверждается, попал ведущий, произвел настоящий фурор в прессе.

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Певица Ольга Серябкина привлекла внимание публики своим смелым образом на недавнем концерте на Кипре. На своей странице в соцсети, где за ней следят 3,6 миллиона подписчиков, экс-солистка популярной группы "Серебро" поделилась яркими моментами выступления, продемонстрировав откровенный наряд, который стал настоящим акцентом вечера.

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии
Певица Люся Чеботина поделилась трогательной историей о том, как Лолита Милявская оказала ей поддержку в непростой момент. Артистка рассказала, как подарок от известной коллеги помог ей перед важным концертом в Кремле. По словам Чеботиной, после напряженных гастролей она чувствовала себя изможденной и уставшей.

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом
Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин в свежем интервью с Ксенией Собчак поделился интересными подробностями о своей дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Это общение привлекло внимание многих зрителей, так как отношения между двумя артистами всегда вызывали интерес публики.

Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз

Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз
Какие патчи действительно стирают следы усталости, а какие – просто красивая пустышка? Решать вам. Уставший взгляд, темные круги, мелкие морщинки — знакомая картина в зеркале после напряженной недели или бессонной ночи.

Выбор читателей

09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 10/11ПндСпецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 09/11ВскОдин день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 10/11ПндОчередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09/11ВскЧто пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день