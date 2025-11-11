"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?

Похоже, новая холостяцкая жизнь главного интеллектуала телеэкрана оказалась куда более бурной, чем кто-либо мог себе представить.



Развод с Полиной, казалось, выбил Дмитрия Диброва из колеи, но никто не ожидал, что он так быстро найдет утешение на тайной секс-вечеринке. Именно в этом телеведущего заподозрили авторы документального спецпроекта РЕН ТВ "Тайная жизнь богатых и знаменитых". Папарацци удалось заснять, как мужчина, удивительно похожий на Диброва, выходит из машины у одной из башен "Москва-Сити" в компании актрисы Ирины Спиридоновой.

Но главной деталью, которая и превратила эту историю в скандал, стала не спутница, а состояние его брюк. Как утверждают авторы расследования, у мужчины была "ширинка нараспашку" и даже виднелись гениталии. Именно эта пикантная подробность и породила слухи о том, что телеведущий, возможно, пошел вразнос.

По данным РЕН ТВ, попасть на такое мероприятие непросто: нужен предварительный отбор, а место проведения постоянно меняется. Судя по всему, это закрытый клуб для избранных, ищущих острых ощущений.

Напомним, еще в июле издание "КП" сообщило, что жена Диброва Полина ушла от него к миллионеру, а в сентябре пара официально развелась. Совсем недавно, как писали СМИ, телеведущего заметили на закрытом мероприятии с новой молодой спутницей. И вот теперь — предполагаемое участие в вечеринке, которое выглядит как отчаянная попытка доказать всем (и в первую очередь себе), что жизнь продолжается.

Конечно, пока это лишь подозрения, основанные на кадрах, где запечатлен "человек, похожий на Диброва". Возможно, это действительно простое совпадение. Но, с другой стороны, тяжелый развод под прицелом всей страны — серьезное испытание. И если кто-то в такой ситуации пытается заглушить боль новыми знакомствами и сомнительными развлечениями, можно ли его за это строго судить? В конце концов, даже интеллектуалам иногда нужно выпустить пар. Главное — не забывать застегивать ширинку.