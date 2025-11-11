Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Вторник 11 ноября

"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры

"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
150

Скандал с квартирой Ларисы Долиной из финансовой аферы превратился в криминальный триллер, где на кону стоит уже не недвижимость, а жизнь певицы.

История, которая, казалось, достигла своего дна, получила жуткое продолжение. Как сообщает ТГ-канал "ЧП", полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством Ларисе Долиной и ее представителю. По данным СМИ, неизвестные в ультимативной форме потребовали от артистки забрать заявление из полиции о мошенничестве. В противном случае они обещали убить ее или взорвать машину.

По сути, певице поставили жестокий ультиматум: жизнь в обмен на молчание. Преступники требуют, чтобы она отказалась от всех претензий и забыла про свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей. В противном случае цена ее упорства может стать слишком высокой.

Этот жуткий поворот стал продолжением истории, в которой Долину виртуозно обманули аферисты. Напомним, певица была уверена, что участвует в "спецоперации" по поимке мошенников, и до последнего не верила, что ее недвижимость уходит по-настоящему. Суд даже признал, что в момент сделки она не осознавала своих действий.

Теперь к унижению от обмана добавился реальный страх за свою жизнь и жизнь близких. История, которая начиналась как трагикомический анекдот о "секретном агенте Долиной", превратилась в настоящую криминальную драму с угрозами и шантажом. Теперь правоохранительным органам предстоит не только попытаться вернуть певице жилье, но и защитить ее от тех, кто готов пойти на все, чтобы скрыть свое преступление.

11 ноября 2025, 12:12
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

Похоже, новая холостяцкая жизнь главного интеллектуала телеэкрана оказалась куда более бурной, чем кто-либо мог себе представить. Развод с Полиной, казалось, выбил Дмитрия Диброва из колеи, но никто не ожидал, что он так быстро найдет утешение на тайной секс-вечеринке.

Постоянная усталость и вечно холодные руки – это не просто недомогание, а сигналы SOS от организма, чей обмен веществ опасно замедлился. Вы сидите на диете, считаете калории, но тело будто вас предает.

Роскошный подарок Аллы Пугачевой, который должен был стать для Никиты Преснякова билетом в беззаботную жизнь, на деле оказался золотой клеткой, из которой он теперь не может выбраться. Казалось бы, о чем еще мечтать? Огромная квартира в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля, стоимостью более 163 миллионов рублей.

Разбираем юридически грамотный и действенный алгоритм, который поможет вам вернуть покой в свой дом. Знание закона — ваше главное оружиеПрежде чем действовать, важно понимать, на что вы имеете право.

Китайская лаборатория объявила о создании "таблетки долголетия" на основе обычных виноградных косточек. Вечная молодость и сверхдолголетие всегда казались сюжетом из фантастических романов.

