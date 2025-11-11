"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры

Скандал с квартирой Ларисы Долиной из финансовой аферы превратился в криминальный триллер, где на кону стоит уже не недвижимость, а жизнь певицы.



История, которая, казалось, достигла своего дна, получила жуткое продолжение. Как сообщает ТГ-канал "ЧП", полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством Ларисе Долиной и ее представителю. По данным СМИ, неизвестные в ультимативной форме потребовали от артистки забрать заявление из полиции о мошенничестве. В противном случае они обещали убить ее или взорвать машину.

По сути, певице поставили жестокий ультиматум: жизнь в обмен на молчание. Преступники требуют, чтобы она отказалась от всех претензий и забыла про свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей. В противном случае цена ее упорства может стать слишком высокой.

Этот жуткий поворот стал продолжением истории, в которой Долину виртуозно обманули аферисты. Напомним, певица была уверена, что участвует в "спецоперации" по поимке мошенников, и до последнего не верила, что ее недвижимость уходит по-настоящему. Суд даже признал, что в момент сделки она не осознавала своих действий.

Теперь к унижению от обмана добавился реальный страх за свою жизнь и жизнь близких. История, которая начиналась как трагикомический анекдот о "секретном агенте Долиной", превратилась в настоящую криминальную драму с угрозами и шантажом. Теперь правоохранительным органам предстоит не только попытаться вернуть певице жилье, но и защитить ее от тех, кто готов пойти на все, чтобы скрыть свое преступление.