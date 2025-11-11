Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 11 ноября

Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир

Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир
2

Этот продукт способен поставить на паузу все процессы жиросжигания в вашем теле на несколько часов.

Вы тщательно считаете калории, отказываетесь от жирного и мучного, но вес упрямо стоит на месте? Знакомая ситуация, которая может свести с ума кого угодно. Вероятно, вы сосредоточились не на том враге. Потому что главный саботажник вашего похудения — это не лишние калории, а один очень коварный продукт. Имя ему — сахар.

Даже если вы вписываетесь в свою дневную норму калорий, сахар способен полностью заблокировать процесс жиросжигания. Давайте разберемся, как ему это удается.

Как сахар "выключает" режим похудения

Представьте, что у вашего организма есть два режима работы: "сжигать жир" и "запасать жир". Переключает их гормон инсулин.

Когда в кровь попадает сахар, поджелудочная железа немедленно выпускает инсулин. Его задача — быстро распределить полученную энергию по клеткам, а все, что оказалось лишним, аккуратно упаковать в жировые запасы.

И вот главный фокус: пока инсулин активен, процесс сжигания жира полностью останавливается. Организм просто физически не может одновременно делать запасы и тратить их. Чем чаще в течение дня вы едите сладкое, тем чаще вы "нажимаете на паузу" в своем похудении.

Энергетические "качели" и постоянный голод

Вы замечали, что после сладкого перекуса уже через час снова хочется есть? Это вторая уловка сахара.

  1. Быстрый взлет: вы съели конфету, и уровень сахара в крови резко подскочил. Вы чувствуете прилив сил.
  2. Резкое падение: инсулин так же быстро убирает сахар из крови, и вы чувствуете упадок, сонливость и раздражение.
  3. Сигнал SOS: мозг, оставшись без быстрой энергии, кричит: "Срочно нужно еще!".

И вы снова тянетесь за чем-то сладким. Этот порочный круг заставляет вас постоянно переедать и мешает почувствовать настоящую, долгую сытость.

Побочные эффекты: сон, кожа и гормоны

Но и это еще не все. Избыток сахара бьет по всему организму. Он ухудшает качество сна, а плохой сон повышает уровень гормона стресса кортизола, который способствует накоплению жира (особенно на животе). Сахар негативно влияет на состояние кожи, вызывая воспаления, и нарушает общий гормональный фон. Тело не успевает нормально восстанавливаться, и процесс похудения тормозится еще сильнее.

Что делать: простая стратегия "умной замены"

Хорошая новость в том, что "победить" сахар не так уж и сложно. Для этого не нужна строгая диета, достаточно лишь сделать несколько правильных замен.

От чего стоит отказаться или что свести к минимуму:

  • Конфеты, выпечка, десерты
  • Сладкая газировка и пакетированные соки
  • Готовые соусы, йогурты с добавками и сиропы (в них много скрытого сахара)

Чем заменить, когда хочется сладкого:

  • Свежими фруктами или ягодами
  • Горстью орехов
  • Несколькими дольками очень темного шоколада (от 85% какао)

Уже через пару недель такой "сахарной перезагрузки" вы почувствуете разницу. Организм отблагодарит вас стабильной энергией, легкостью и, конечно же, долгожданным сдвигом стрелки на весах в нужную сторону. Готовы попробовать?

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2025, 03:25
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом
Ноябрь – время, когда природа затихает, а вечера становятся длиннее. Наши предки в это время особенно внимательно прислушивались к традициям, ведь впереди была долгая зима. 11 ноября по народному календарю — день особенный.

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве
В середине недели москвичей ожидает по-настоящему приятная погода, которая может стать настоящим подарком в осенний период. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", температура в столице будет значительно выше климатической нормы.

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых
Последние события, связанные с телеведущим Дмитрием Дибровым, становятся настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Очередной инцидент, в который, как утверждается, попал ведущий, произвел настоящий фурор в прессе.

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Певица Ольга Серябкина привлекла внимание публики своим смелым образом на недавнем концерте на Кипре. На своей странице в соцсети, где за ней следят 3,6 миллиона подписчиков, экс-солистка популярной группы "Серебро" поделилась яркими моментами выступления, продемонстрировав откровенный наряд, который стал настоящим акцентом вечера.

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии
Певица Люся Чеботина поделилась трогательной историей о том, как Лолита Милявская оказала ей поддержку в непростой момент. Артистка рассказала, как подарок от известной коллеги помог ей перед важным концертом в Кремле. По словам Чеботиной, после напряженных гастролей она чувствовала себя изможденной и уставшей.

