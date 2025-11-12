Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки
Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода

Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода
76

Пока Джиган в суде просит дать ему еще один шанс, Оксана Самойлова уже хладнокровно делит совместно нажитое, и расклад, похоже, совсем не в пользу рэпера.

Громкий развод самой обсуждаемой пары страны обрастает новыми подробностями. Как сообщает сайт Клео.ру, на церемонии Topical Style Awards 2025 Оксана Самойлова наконец рассказала, как они с Джиганом будут делить свою многомиллионную империю. И, судя по ее словам, делить особо нечего: почти все достанется ей.

Секрет прост — предусмотрительно составленный брачный договор. По его условиям, большая часть активов, включая роскошный дом и знаменитую ферму, отойдет Оксане. Получается, пока Джигану суд дает три месяца на слезы и попытки помириться, Оксане по закону отходит вся их семейная империя.

Особенно показателен пример с фермой. Это не просто кусок земли, а личный бренд и мечта Самойловой — 11 гектаров с лесом, рекой и мини-зоопарком, проект в духе модной "тихой жизни". И этот символ их семейного благополучия теперь будет принадлежать ей одной.

Впрочем, Джиган, кажется, еще не готов смириться с потерей и семьи, и активов. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что рэпер надеется на примирение и даже попросил в суде отсрочку на три месяца, чтобы наладить отношения.

Но Самойлова, похоже, настроена решительно. В ответ на мольбы мужа она лишь холодно заметила, что ему пора "повзрослеть".

И хотя со стороны кажется, что Оксана выходит из этой истории абсолютной победительницей, финал 16-летнего брака вряд ли можно назвать победой. Это скорее грустная точка в длинной истории, где один партнер отчаянно цепляется за прошлое, а другой уже строит будущее. В одиночку.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 06:28
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @GalichIdaofficialн
Клео.ру✓ Надежный источник

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год
Врач Ирина Баранова рассказала, как недосып разрушает нас изнутри – шаг за шагом. Мы привыкли гордиться своей продуктивностью, работать "на износ" и заменять полноценный отдых очередной чашкой кофе.

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу

Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу
Наши предки верили, что 12 ноября маленькая птичка, стучащая в окно, может принести большую удачу. Но только если вести себя правильно. 12 ноября по народному календарю — день особенный.

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании

51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании
51-летний актер Марат Башаров поделился с поклонниками тревожной новостью о своем здоровье. В недавнем интервью он открылся о том, что у него диагностировано неизлечимое кардиологическое заболевание, долгое время остававшееся без внимания врачей.

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование
Любительский бег – это не только один из самых популярных видов физической активности, но и один из самых травмоопасных. Каждый год миллионы людей по всему миру надевают кроссовки и выходят на пробежку, стремясь улучшить свою физическую форму и общее самочувствие.

Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия

Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия
Одна из самых известных певиц России Алла Пугачева может вскоре изменить место жительства. Это стало предметом активных обсуждений в российском шоу-бизнесе. По информации музыкального критика Сергея Соседова, Примадонна, ранее обосновавшаяся на Кипре, рассматривает возможность переезда в Швейцарию.

