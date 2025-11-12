Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода

Пока Джиган в суде просит дать ему еще один шанс, Оксана Самойлова уже хладнокровно делит совместно нажитое, и расклад, похоже, совсем не в пользу рэпера.



Громкий развод самой обсуждаемой пары страны обрастает новыми подробностями. Как сообщает сайт Клео.ру, на церемонии Topical Style Awards 2025 Оксана Самойлова наконец рассказала, как они с Джиганом будут делить свою многомиллионную империю. И, судя по ее словам, делить особо нечего: почти все достанется ей.

Секрет прост — предусмотрительно составленный брачный договор. По его условиям, большая часть активов, включая роскошный дом и знаменитую ферму, отойдет Оксане. Получается, пока Джигану суд дает три месяца на слезы и попытки помириться, Оксане по закону отходит вся их семейная империя.

Особенно показателен пример с фермой. Это не просто кусок земли, а личный бренд и мечта Самойловой — 11 гектаров с лесом, рекой и мини-зоопарком, проект в духе модной "тихой жизни". И этот символ их семейного благополучия теперь будет принадлежать ей одной.

Впрочем, Джиган, кажется, еще не готов смириться с потерей и семьи, и активов. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что рэпер надеется на примирение и даже попросил в суде отсрочку на три месяца, чтобы наладить отношения.

Но Самойлова, похоже, настроена решительно. В ответ на мольбы мужа она лишь холодно заметила, что ему пора "повзрослеть".

И хотя со стороны кажется, что Оксана выходит из этой истории абсолютной победительницей, финал 16-летнего брака вряд ли можно назвать победой. Это скорее грустная точка в длинной истории, где один партнер отчаянно цепляется за прошлое, а другой уже строит будущее. В одиночку.