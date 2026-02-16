Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах
90

Известный телеврач сделал неожиданное признание, объяснив, почему больше не отговаривает пациентов от приема популярных добавок.

Споры вокруг биологически активных добавок не утихают годами: одни считают их спасением от всех бед, другие — бесполезной тратой денег. Доктор Александр Мясников, к мнению которого прислушиваются миллионы, решил поставить точку в этом вопросе. В своем блоге он честно рассказал, как эволюционировали его взгляды и почему игнорировать эту индустрию сегодня — признак непрофессионализма.

Закон против реальности

Мясников напомнил, что официальное американское определение БАДов звучит категорично: они "не предназначены для диагностики, предотвращения и лечения какого-либо заболевания". Однако врач подчеркивает, что эта формулировка — всего лишь юридическая защита производителей от судебных исков.

В реальности ситуация выглядит иначе. Большинство жителей развитых стран регулярно принимают добавки, и медицина просто не имеет права закрывать на это глаза. Тем более что многие из этих препаратов могут вступать в реакцию с назначенными лекарствами, усиливая или ослабляя их действие.

Главная опасность

По мнению доктора, реальный вред БАДы могут нанести лишь в одном случае: когда пациент начинает принимать их вместо предписанных врачом препаратов, а не вместе с ними.

Именно поэтому западные коллеги Мясникова часто сами назначают добавки в комплексе с основным лечением. Здесь работает старый принцип: "не можешь воспрепятствовать — возглавь". Врач должен убедиться, что "витаминки" совместимы с жизненно важной терапией.

Работают или нет?

На самый популярный вопрос: "Полезны ли БАДы?", Александр Мясников теперь отвечает утвердительно.

"Да, доказательной базы нет. Но доказательной базой считается, когда разница между группами статистически достоверна", — поясняет эксперт.

Даже если строгая наука не видит глобальной разницы, существует огромный процент людей, которые чувствуют реальное улучшение. А если пациенту становится легче и нет вреда здоровью — зачем запрещать? Конечно, врач не устает повторять, что все полезные элементы гораздо лучше усваиваются из натуральных продуктов, но добавки имеют право на жизнь.

"Непрофессионально игнорировать факты"

Доктор признался, что прошел долгий путь от полного отрицания до принятия.

"Я и сам долгое время стоял насмерть: БАДы — пустышка, ату их! Но 80% населения их принимает так или иначе", — пишет Мясников.

По его словам, делать вид, что ничего не происходит, когда почти каждый пациент пьет добавки, просто нельзя. Грамотный специалист обязан обсудить это с человеком, взвесить все "за" и "против" и подсказать безопасные варианты, вместо того чтобы просто критиковать выбор пациента.

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2026, 14:02
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

