Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины

Масленичная неделя начинается с особого дня, у которого есть свои негласные правила и даже неожиданные запреты.



"Встреча": как правильно начать неделю

Началась одна из самых вкусных и веселых недель в году — Масленица. В 2026 году она проходит с 16 по 22 февраля, и каждый ее день наполнен своими традициями. Понедельник, 16 февраля, носит название "Встреча".

В этот день было принято заканчивать все хозяйственные дела и готовиться к широким гуляниям. Хозяйки начинали печь блины, а семьи ходили в гости. По традиции, первыми следовало навестить сватов — родители жены приходили к родителям мужа, чтобы вместе обсудить планы на праздничную неделю. Именно в понедельник устанавливали то самое чучело Масленицы, которое станет главным героем праздника в воскресенье.

"Секретный" запрет первого дня

Многие воспринимают Масленицу исключительно как народный праздник с блинами и сжиганием чучела. Однако у нее есть и глубокий религиозный смысл. Масленичная неделя в церковном календаре называется Сырной или Мясопустной седмицей . Это последняя неделя перед Великим постом.

Дело в том, что по церковному уставу, употреблять в пищу мясо на этой неделе уже запрещено. А вот молочные продукты, сыр, масло и яйца — еще разрешены. Именно поэтому Масленицу и называют Сырной неделей , а блины традиционно готовят на молоке и яйцах. Так что главный секрет прост: в течение всей масленичной недели верующие уже не едят мясных продуктов. Вот почему нельзя есть мясные блины или подавать к ним начинки из мяса — это нарушает одну из ключевых традиций подготовки к Великому посту.

Первый блин... не комом, а для предков

С выпечкой блинов в понедельник связан еще один интересный обычай. Существовало поверье, что самый первый испеченный блин нельзя есть самому. Его следовало отдать нуждающимся или просто положить на окно, чтобы помянуть усопших предков.

Считалось, что таким образом семья приглашает души родных разделить с ними праздник. Эта красивая традиция напоминает о связи поколений и уважении к своей истории.

Какие блины испечь в понедельник?

В первый день Масленицы не стоит увлекаться сложными рецептами и вычурными начинками. "Встреча" — это время для классики. Идеальным выбором станут простые и тонкие блины на молоке.

Что касается начинок, то для понедельника лучше всего подойдут самые простые варианты:

Сливочное масло

Сметана

Мед

Варенье

Главная задача первого дня — "открыть" блинный сезон и настроиться на праздничную неделю. А вот для рыбных, икорных и творожных начинок придет свое время в последующие дни Масленицы.