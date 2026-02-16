Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Воскресенье 15 февраля

00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников

Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников
143

Врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о том, какие продукты могут помочь снизить риск образования камней в почках.

По его словам, правильное питание и достаточное количество жидкости играют ключевую роль в поддержании здоровья почек. Одним из основных компонентов, способствующих профилактике камней в почках, является калий.

Мясников подчеркнул, что продукты, богатые этим микроэлементом, могут существенно снизить вероятность формирования камней. В частности, он выделил картофель в кожуре, помидоры, курагу и бананы.

Помимо этого, врач рекомендовал употреблять апельсиновый сок. Он содержит лимонную кислоту, которая может помочь предотвратить образование камней, особенно у людей, предрасположенных к этому заболеванию.

Еще одним важным аспектом, о котором говорил Мясников, является достаточное потребление воды. Он отметил, что для поддержания здоровья почек необходимо выпивать достаточное количество жидкости. "Формула такая: пей сколько хочешь, главное — выдай два литра мочи в день", — подчеркнул врач.

Важно отметить, что профилактика камней в почках — это не только использование определенных продуктов, но и комплексный подход к образу жизни. Правильное питание должно сочетаться с физической активностью и соблюдением режима дня. Мясников также акцентировал внимание на том, что людям с предрасположенностью к образованию камней следует быть особенно внимательными к своему рациону и уровню гидратации.

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2026, 00:17
Фото: Freepik
"Смотрим"✓ Надежный источник

По теме

"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов

Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог

Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог
Сомнолог Павел Кудинов сделал важное заявление о необходимости соблюдения режима сна для людей, относящихся к типам "сов" и "жаворонков". Эти термины описывают разные хронотипы — совы предпочитают активность в вечернее время, а жаворонки — в утренние часы.

Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик

Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик
Российский авторынок продолжает находиться в состоянии неопределенности. Эксперты предсказывают дальнейший спад продаж новых автомобилей. Согласно последнему опросу, проведенному аналитиком Сергеем Целиковым в его телеграм-канале, значительного роста объемов продаж в феврале не ожидается.

Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода

Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода
В рамках нового сезона реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, откровенно поделился своими мыслями о разводе с супругой Оксаной Самойловой и о влиянии психологов на современный институт семьи. Переживая трудные времена, Денис высказал мнение, что многие психологи, работающие с женщинами, дают советы, которые могут негативно сказаться на семейных отношениях.

Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова

Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова
Красногорский городской суд отклонил иск бизнесмена Глеба Рыськова, который требовал предоставить ему беспрепятственный доступ к береговой полосе, где расположен участок Филиппа Киркорова. Иск Рыськова был подан после того, как он получил отказ от Росимущества в выдаче разрешения на использование земельных участков.

Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог

Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог
Кофеманы, принявшие решение отказаться от любимого напитка, должны быть готовы к потенциальным последствиям такого шага. Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева предупредила о возможных негативных эффектах, связанных с резким прекращением употребления кофе.

Выбор читателей

14/02СбтИзменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 14/02Сбт"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 14/02СбтДевушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 14/02СбтЭти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 14/02СбтСколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 15/02ВскСуд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова