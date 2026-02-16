"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным

Звезда сериалов о маньяках поделилась неожиданными подробностями своей профессии, в которой есть место не только страшному, но и волшебному.



Юлия Афанасьева стала широко известна благодаря роли старшего лейтенанта Ирины Овсянниковой в нашумевших проектах "Чикатило" и "Тень Чикатило". Ее героиня — сильная и решительная женщина, которая ловит опасных преступников. В недавнем интервью для Клео.ру актриса рассказала, что в жизни она совсем другая, а справляться с трудностями ей порой помогают именно роли.

Одной из самых важных ролей в своей жизни Юлия считает именно Ирину Овсянникову. Оказалось, что этот образ буквально спас ее в один из самых тяжелых периодов.

"Когда умер мой папа, я снималась в "Чикатило", я не могла найти в себе силы справиться с потерей, и мне помогла моя роль. Ирина совсем другая: она сильная, с мощным стержнем... Я искала в ней опору, просила у нее помощи как у лучшего друга", — призналась Афанасьева.

Актриса добавила, что каждая роль оставляет в ней свой след. Например, героиню фильма "Мальчик-птица" ей было играть настолько неприятно, что после съемок она старалась "смыть ее с себя".

Путь Юлии в профессию был полон знаковых моментов, которые она считает не иначе как судьбой. Еще в 10-м классе она дерзко пришла на прослушивание к самому Константину Райкину. Мэтр выбрал ее из десятка претендентов, но, узнав, что она еще школьница, сказал: "Закончи школу и потом приходи".

Позже, после неудачной попытки поступить в Щепкинское училище, Юлии позвонил народный артист Виталий Коняев и пригласил к себе на курс. Как выяснилось, в комиссии на том самом прослушивании он сразу ее заприметил и решил "забрать себе". На выпускном Коняев даже подошел к родителям актрисы и спросил: "Вы не в обиде, что я тогда Юлю забрал к себе на курс?".

По мнению Юлии, актерская профессия — это нечто большее, чем просто игра. Она глубоко изучает метод Михаила Чехова, который считал артистов "проводниками в чужие судьбы".

"Как бы это громко ни звучало, мы, артисты, работаем со сверхъестественным, ведь каждый раз мы становимся другим человеком, создаем персонажей из воздуха. Я бы назвала актеров магами", — поделилась Юлия.

Именно интуиция и внутреннее чутье, по ее словам, помогают ей вживаться в роли. Например, на кастинге в "Чикатило" ей предложили пробы на двух персонажей, но она сразу поняла, что Овсянникова — это ее роль, и отправила самопробы только на нее.

Юлия Афанасьева также высказала свое мнение о невероятной популярности жанра тру-крайм. Она считает, что детектив с элементами хоррора — это своего рода "страшный аттракцион", который вызывает у зрителей сильные эмоции.

При этом актриса подчеркивает, что у сериала есть и другой, более важный посыл:

"Мы хотим, чтобы люди понимали, что маньяки – это реальное зло, которое находится среди нас, и часто это обычный человек среди обычных людей. Это самое страшное".

Сама Юлия признается, что у нее не выдерживает психика смотреть хорроры в одиночестве.

В свободное от съемок время актриса ведет активный образ жизни: занимается тайским боксом и йогой, катается на сноуборде и даже бегала в 30-градусный мороз. Восстанавливать силы ей помогает качественный сон, а поддерживать красоту — массаж лица и простые уходовые ритуалы. Актриса не признает филлеры и ботокс, а источником натурального коллагена для нее служит костный бульон, который они с мужем варят сами.

