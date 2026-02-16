Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля

В Москве 23 февраля, в день празднования Дня защитника Отечества, ожидается пасмурная погода без осадков.

Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, три выходных, приуроченных к этому значимому событию, пройдут под облачным небом, однако осадки не предсказываются.

Синоптик отметил, что перед праздниками в столичном регионе ожидаются морозы. Так, 21 февраля москвичей ждет сильный снегопад, который может принести значительное количество снега. Температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 18 градусов. Однако уже к субботе, 22 февраля, морозы начнут ослабевать — температура поднимется до минус 7 градусов.

На 22 февраля синоптики прогнозируют продолжение повышения температуры. Ожидается, что столбики термометров покажут значения от 0 до 2 градусов Цельсия. Это будет способствовать началу оттепели и изменению погодных условий в столице.

В сам праздничный день москвичи смогут наслаждаться теплой и сухой погодой, хотя небо останется облачным. Синоптики подчеркивают, что отсутствие осадков позволит горожанам проводить время на свежем воздухе без опасений намокнуть под дождем или снегом.