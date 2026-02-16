В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке

О печальном событии сообщил ее сын, рассказав о яркой и смелой карьере матери, которую запомнили миллионы зрителей.



Недавно стало известно, что на 80-м году жизни покинула этот мир советская актриса Людмила Солоденко. Эту новость подтвердил ее сын, актер Андрей Лавров, в своем обращении в социальных сетях.

"На 80-м году жизни скончалась актриса советского кино, солистка оркестра Эдди Рознера, артистка, которая впервые в СССР вышла на сцену в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать", — написал он.

Причина ухода артистки на данный момент не называется. Информация о месте и времени прощания также пока не поступала.

Та самая "бунтарка" в мини

Людмила Солоденко родилась в Одессе в 1946 году в интернациональной семье — ее отцом был моряк-кубинец. Возможно, именно южное происхождение и экзотическая внешность подарили ей ту смелость, которая выделяла ее на советской эстраде.

Солоденко была не просто актрисой, но и яркой эстрадной артисткой, солисткой знаменитого оркестра Эдди Рознера. Именно она стала той самой "бунтаркой", которая первой в Советском Союзе рискнула появиться перед публикой в мини-юбке. Для того времени это был невероятно смелый и запоминающийся шаг, который навсегда вписал ее имя в историю советской сцены.

Более 50 ролей в кино

Фильмография актрисы насчитывает более 50 работ. Людмила Солоденко была мастером эпизода, способным сделать даже небольшую роль яркой и незабываемой. Зрители могли видеть ее в таких культовых картинах, как:

"Кин-дза-дза"

"Восьмое чудо света"

"ТАСС уполномочен заявить…"

"Инспектор Лосев"

"Дым отечества"

Ее талант позволял ей органично смотреться в самых разных жанрах — от комедии до серьезной драмы.

Любовь зрителей и признание коллег

Помимо яркой внешности и смелости, Людмила Солоденко обладала уникальным талантом сочетать музыкальные номера со сценическим мастерством. Она училась на одном курсе с такими будущими звездами, как Юрий Богатырев и Любовь Полищук, что говорит о высоком уровне ее профессиональной подготовки.

Как отметил ее сын, Людмила Солоденко была многогранной артисткой — и актрисой кино, и солисткой, и просто яркой женщиной, которая оставила заметный след в культуре своей эпохи.