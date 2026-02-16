Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Понедельник 16 февраля

06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России
Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование

Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование
93

Более 30% россиян испытывают страх перед покупкой квартир в новостройках. Об этом стало известно благодаря недавнему исследованию, проведенному девелоперской компанией Ortiga Development.

Данный факт подчеркивает важные аспекты, связанные с рынком недвижимости и психологией потребителей. Результаты опроса показывают, что страхи россиян, связанные с новостройками, имеют под собой серьезные основания.

Основным беспокойством для 38% респондентов стали высокие ипотечные платежи. Многие потенциальные покупатели боятся взять на себя финансовые обязательства, которые могут оказаться непосильными. Важно отметить, что несмотря на долгосрочные ипотеки, которые могут длиться от 20 до 30 лет, большинство заемщиков выплачивают свои кредиты значительно быстрее — в среднем за 6-7 лет.

Директор департамента продаж Ortiga Development Константин Самеди пояснил, что оформление ипотеки на максимальный срок позволяет снизить ежемесячные платежи, делая их более комфортными для семейного бюджета. При этом, в случае роста доходов, у заемщиков есть возможность погашать кредит досрочно, что также может снизить общий финансовый стресс.

Следующим по значимости страхом стало беспокойство о потенциальных шумных и проблемных соседях — этот аспект волнует 27,6% опрошенных. Проблемы с соседями могут существенно повлиять на качество жизни, и это вызывает у россиян законные опасения.

Для снижения тревожности многие участники опроса отметили несколько факторов. Так, аккредитация новостройки крупным банком могла бы успокоить 41,5% респондентов.

Экспертность и узнаваемость застройщика также играют важную роль: 30,5% опрошенных готовы доверять компаниям с хорошей репутацией. Наличие уже сданных объектов в портфеле застройщика могло бы успокоить 16% респондентов, а 12% отметили важность введенных в эксплуатацию проектов.

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2026, 06:52
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля
В Москве 23 февраля, в день празднования Дня защитника Отечества, ожидается пасмурная погода без осадков. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников

Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о том, какие продукты могут помочь снизить риск образования камней в почках. По его словам, правильное питание и достаточное количество жидкости играют ключевую роль в поддержании здоровья почек.

Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог

Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог
Сомнолог Павел Кудинов сделал важное заявление о необходимости соблюдения режима сна для людей, относящихся к типам "сов" и "жаворонков". Эти термины описывают разные хронотипы — совы предпочитают активность в вечернее время, а жаворонки — в утренние часы.

Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик

Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик
Российский авторынок продолжает находиться в состоянии неопределенности. Эксперты предсказывают дальнейший спад продаж новых автомобилей. Согласно последнему опросу, проведенному аналитиком Сергеем Целиковым в его телеграм-канале, значительного роста объемов продаж в феврале не ожидается.

Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода

Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода
В рамках нового сезона реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, откровенно поделился своими мыслями о разводе с супругой Оксаной Самойловой и о влиянии психологов на современный институт семьи. Переживая трудные времена, Денис высказал мнение, что многие психологи, работающие с женщинами, дают советы, которые могут негативно сказаться на семейных отношениях.

