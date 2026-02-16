Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Понедельник 16 февраля

"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения

"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения
140

Популярный исполнитель решил кардинально сменить имидж для выхода в свет, но вместо комплиментов столкнулся с настоящей волной критики и испуга.

Дима Билан, которому недавно исполнилось 44 года, всегда славился умением удивлять аудиторию своими образами. Однако его недавнее появление на публике вызвало небывалый резонанс в социальных сетях. Как сообщает телеканал RU.TV, артист предстал перед камерами в весьма необычном виде, который многие посчитали пугающим.

Для своего выхода певец выбрал блестящий серый топ и джинсовую куртку, обильно украшенную стразами. Но внимание поклонников привлек не столько наряд, сколько лицо звезды. Билан решил скрыть свои природные карие глаза за ярко-голубыми контактными линзами, что полностью изменило его привычный облик.

Реакция пользователей сети на такие перемены оказалась практически единогласной. Под публикацией в соцсети моментально появились сотни комментариев от озадаченных фанатов. Многие признались, что новый взгляд кумира вызвал у них чувство тревоги и даже страха.

"Линзы вообще не идут, глаза стали пустые", — отметил один из подписчиков.

Другие комментаторы поддержали это мнение, назвав новый цвет "ужасающим" и "неживым". По мнению большинства, природная кареглазость артиста делала его внешность ярче и гармоничнее, в то время как искусственная голубизна лишила лицо привычной теплоты.

Несмотря на то что Дима Билан привык к экспериментам, этот случай стал одним из самых обсуждаемых за последнее время.

"Я испугалась", "Ужасно смотрится", "Не твой цвет глаз однозначно", — продолжали писать раздосадованные юзеры.

Поклонники уверены, что стремление к эпатажу в этот раз сыграло с артистом злую шутку. Пока сам певец никак не прокомментировал критику своего нового стиля, но одно можно сказать точно: его попытка освежить образ запомнится аудитории надолго, пусть и не с самой лучшей стороны. Похоже, что возвращение к естественности станет для звезды лучшим решением после такого громкого провала.

16 февраля 2026, 17:46
Дима Билан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

