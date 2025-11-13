Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Четверг 13 ноября

Четверг 13 ноября

"Признак мошенничества": ЦБ назвал самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все
Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли
Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год
Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом
Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали
Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо
Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза
Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет
"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко
Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой
Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины
В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике
Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать
Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив
"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой
Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце
Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода
От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год
Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу
51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании
Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование
Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия
Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака"
Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке
Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке
Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой
Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе
"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?
Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле
Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука
Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста
Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро
Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир
11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом
Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве
Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых
Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии
Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом
Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз
"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым
Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену
"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры
Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака
Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке
Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии
Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье
Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все
93

Вы урезали калории, добавили спорт, а вес стоит намертво? Знакомая до боли ситуация. По мнению диетологов, причина часто кроется не в отсутствии силы воли, а в неочевидных утренних привычках, которые сводят на нет все ваши старания.

Эксперты по питанию выделили три главных "утренних саботажника", которые буквально блокируют процесс жиросжигания. И одна из них настолько распространена, что ее совершает практически каждый, кто пытается похудеть.

Ошибка №1: Кофе — ваш первый глоток дня

Чашка ароматного кофе сразу после пробуждения — для многих это не просто привычка, а необходимость. Но диетологи предупреждают: если это первое, что попадает в ваш желудок, вы оказываете своему похудению медвежью услугу.

Кофеин натощак провоцирует резкий скачок кортизола — гормона стресса. В ответ на стресс организм переходит в режим "выживания" и начинает инстинктивно запасать энергию. А самый простой способ ее запасти — удерживать жировую ткань, особенно в области живота. Вместо того чтобы запустить метаболизм, вы даете телу команду: "Тревога! Запасай жир!".

Ошибка №2: Пропуск завтрака ради "экономии" калорий

А вот и она — та самая ошибка, которую, по статистике, совершает подавляющее большинство худеющих. Это классическая ловушка, основанная на самом распространенном заблуждении: "чем меньше я ем, тем быстрее худею".

После ночного голода ваш организм отчаянно нуждается в энергии. Если он ее не получает, то воспринимает это как сигнал о наступлении голодных времен. Мгновенно включается "аварийный режим энергосбережения": метаболизм замедляется до минимума, а процесс сжигания жира ставится на паузу. Ваше тело превращается в скупого эконома, который боится потратить лишнюю калорию.

Весь день ваш обмен веществ будет вялым, а любой последующий прием пищи организм постарается переработать в жировые запасы — "на черный день", который, как ему кажется, уже наступил.

Ошибка №3: "Сухое" утро без стакана воды

Это самая простая и незаметная ошибка, которая тем не менее вносит весомый вклад в остановку веса. Проснувшись, мы бежим заваривать кофе или чай, полностью игнорируя потребность организма в чистой воде.

За ночь тело теряет жидкость и просыпается обезвоженным. А вода — это катализатор всех обменных процессов. Без нее пищеварительная система не может нормально "завестись", выработка ферментов замедляется, и метаболизм просто не может работать в полную силу

Идеальное утро по версии диетологов

Чтобы "взломать" систему и заставить вес снова двигаться, эксперты советуют внедрить простой утренний ритуал:

  1. Начните день со стакана теплой воды. Это пробудит организм и запустит все метаболические процессы.
  2. Приготовьте белковый завтрак. Яйца, творог или греческий йогурт дадут долгое насыщение и сигнал телу, что голодать оно не будет.
  3. Выпейте кофе после еды. Теперь он принесет только бодрость, без стрессового удара по организму.
  4. Добавьте 5-10 минут движения. Легкая зарядка ускорит обмен веществ на несколько часов вперед.

Перестаньте неосознанно мешать своему телу худеть. Начните утро правильно, и вы удивитесь, как быстро стрелка весов сдвинется с мертвой точки.

13 ноября 2025, 06:13
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день

От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год

"Признак мошенничества": ЦБ назвал самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день

"Признак мошенничества": ЦБ назвал самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
Что может быть безопаснее, чем перевести деньги самому себе? Вы наверняка делали это десятки, если не сотни раз: перекидывали зарплату с одной карты на другую, собирали нужную сумму для крупной покупки. Перевод самому себе — это привычное и, казалось бы, абсолютно безобидное действие.

Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
На днях интернет взорвала новость-мечта: диетологи якобы "порекомендовали" пить пиво и сидр из-за содержания в них антиоксидантов и пробиотиков. Сенсацию подхватили десятки каналов, а люди радостно пересылали ее друзьям. Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли
Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение. В народном календаре этот день известен как Никодимов день.

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год
Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год.

Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом

Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом
Актер Никита Ефремов, сын знаменитого Михаила Ефремова, поделился своими переживаниями о процессе сепарации от отца. Этот путь, по его словам, продолжается и по сей день.

Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке
Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой
"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой
Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза
"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?
Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука