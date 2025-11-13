Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию

Оказалось, что у Валерия Меладзе есть одна очень веская причина тайно и регулярно прилетать в Москву, и дело совсем не в ностальгии.



Пока поклонники и хейтеры пытались сложить пазл новой жизни Валерия Меладзе, одна деталь никак не вписывалась в общую картину его "мирового турне". Зачем артист, прочно обосновавшийся за границей, с завидной регулярностью инкогнито появляется в Москве? Теперь, похоже, раскрыта тайная причина этих визитов. Артист просто никому не доверяет самое ценное — свое здоровье — кроме проверенных московских врачей.

Как стало известно SHOT, во время одного из таких набегов на родину 60-летний Меладзе оставил в частной столичной клинике более 400 тысяч рублей. Это был не просто визит к терапевту, а полноценный "техосмотр" организма, который, судя по счету, включал в себя консультации узких специалистов, полный спектр анализов и даже анестезию, что намекает на более серьезные диагностические процедуры. И все это — в сжатые сроки, между концертами в Европе и США.

Схема выглядит просто и цинично: деньги и слава — на Западе, а самое ценное, здоровье — в России. Это говорит о многом. В мире, где человеку с его возможностями доступны лучшие клиники Швейцарии, Германии и Америки, певец делает выбор в пользу российских специалистов. В 60 лет забота о здоровье выходит на первый план, и здесь, очевидно, нет места экспериментам.

Возможно, дело в языке, на котором проще объяснить свои недомогания. А может, в старой привычке и многолетнем доверии к врачам, которые знают всю историю его "организма". В любом случае, этот прагматичный выбор красноречивее любых заявлений. Когда речь заходит о потенциальных рисках для жизни, Меладзе не готов полагаться на зарубежную медицину.