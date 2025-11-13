Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Четверг 13 ноября

10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию

Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию
228

Оказалось, что у Валерия Меладзе есть одна очень веская причина тайно и регулярно прилетать в Москву, и дело совсем не в ностальгии.

Пока поклонники и хейтеры пытались сложить пазл новой жизни Валерия Меладзе, одна деталь никак не вписывалась в общую картину его "мирового турне". Зачем артист, прочно обосновавшийся за границей, с завидной регулярностью инкогнито появляется в Москве? Теперь, похоже, раскрыта тайная причина этих визитов. Артист просто никому не доверяет самое ценное — свое здоровье — кроме проверенных московских врачей.

Как стало известно SHOT, во время одного из таких набегов на родину 60-летний Меладзе оставил в частной столичной клинике более 400 тысяч рублей. Это был не просто визит к терапевту, а полноценный "техосмотр" организма, который, судя по счету, включал в себя консультации узких специалистов, полный спектр анализов и даже анестезию, что намекает на более серьезные диагностические процедуры. И все это — в сжатые сроки, между концертами в Европе и США.

Схема выглядит просто и цинично: деньги и слава — на Западе, а самое ценное, здоровье — в России. Это говорит о многом. В мире, где человеку с его возможностями доступны лучшие клиники Швейцарии, Германии и Америки, певец делает выбор в пользу российских специалистов. В 60 лет забота о здоровье выходит на первый план, и здесь, очевидно, нет места экспериментам.

Возможно, дело в языке, на котором проще объяснить свои недомогания. А может, в старой привычке и многолетнем доверии к врачам, которые знают всю историю его "организма". В любом случае, этот прагматичный выбор красноречивее любых заявлений. Когда речь заходит о потенциальных рисках для жизни, Меладзе не готов полагаться на зарубежную медицину.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 10:15
Валерий Меладзе. Фото: Youtube / @sobchak
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки
Великая джазовая певица Лариса Долина исполнила гимн нового поколения "За деньги – да", заставив всю страну задаться одним вопросом: сколько ей заплатили за это? Немыслимый дуэт, пусть и заочный, состоялся.

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
Что может быть безопаснее, чем перевести деньги самому себе? Вы наверняка делали это десятки, если не сотни раз: перекидывали зарплату с одной карты на другую, собирали нужную сумму для крупной покупки. Перевод самому себе — это привычное и, казалось бы, абсолютно безобидное действие.

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все
Вы урезали калории, добавили спорт, а вес стоит намертво? Знакомая до боли ситуация. По мнению диетологов, причина часто кроется не в отсутствии силы воли, а в неочевидных утренних привычках, которые сводят на нет все ваши старания. Эксперты по питанию выделили три главных "утренних саботажника", которые буквально блокируют процесс жиросжигания.

Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
На днях интернет взорвала новость-мечта: диетологи якобы "порекомендовали" пить пиво и сидр из-за содержания в них антиоксидантов и пробиотиков. Сенсацию подхватили десятки каналов, а люди радостно пересылали ее друзьям. Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли
Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение. В народном календаре этот день известен как Никодимов день.

Выбор читателей

11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 12/11СрдПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12/11Срд"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 11/11ВтрПугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 11/11Втр"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры