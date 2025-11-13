"Признак мошенничества": ЦБ назвал самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день

Что может быть безопаснее, чем перевести деньги самому себе? Вы наверняка делали это десятки, если не сотни раз: перекидывали зарплату с одной карты на другую, собирали нужную сумму для крупной покупки.



Перевод самому себе — это привычное и, казалось бы, абсолютно безобидное действие. Но теперь все изменилось. Банк России сделал шокирующее заявление: именно эта операция — крупный перевод самому себе через СБП — теперь официально будет считаться признаком мошенничества.

Разбираемся, как невинное действие попало под прицел главного финансового регулятора страны и что теперь будет с нашими деньгами.

Как ваш собственный перевод превращается в ловушку

На первый взгляд, это звучит абсурдно. Но за этим решением стоит холодная статистика и одна из самых жестоких и эффективных схем обмана, которая работает прямо сейчас. Мошенники научились использовать вашу собственную осторожность против вас.

Вот как выглядит эта смертельная ловушка:

Звонок, сеющий панику. Вам звонит "следователь" или "сотрудник Центробанка". Голос в трубке строгий и убедительный. Вам сообщают, что ваши деньги в опасности: на вас пытаются оформить кредит, ваши счета взломаны, средства вот-вот украдут.

Гениальный обман: "спасите" свои деньги сами. Чтобы "обезопасить" сбережения, вас убеждают не переводить их незнакомцам, а сделать самое логичное — собрать все в одном месте.

"Переведите все ваши деньги со счетов в разных банках на вашу главную карту. Так мы сможем их защитить", — говорит мошенник.

Вы сами готовите почву для кражи. Находясь под давлением, вы послушно заходите в приложения всех своих банков и через СБП переводите все сбережения на один счет. Вы уверены, что делаете все правильно, ведь вы переводите деньги самому себе.

Финал. Как только вся сумма консолидирована, мошенникам остается лишь нанести последний удар. Они выманивают у вас код из СМС или заставляют установить шпионское приложение. Всего один шаг — и все ваши деньги, собранные в одном месте, исчезают навсегда.

Именно для борьбы с этой схемой и вводится новое правило. Перевод самому себе опасен не сам по себе, а как ключевой этап подготовки к крупной краже под диктовку аферистов.

Что теперь будет? Мои переводы заблокируют?

Главный вопрос, который волнует всех: что изменится для обычных людей? Нет, паниковать не стоит. Речь идет не о тотальном запрете, а о новом уровне защиты.

Банки будут внимательнее. Антифрод-системы теперь будут анализировать крупные и нетипичные для вас переводы самому себе.

Антифрод-системы теперь будут анализировать крупные и нетипичные для вас переводы самому себе. Возможна временная заморозка. Если операция покажется подозрительной, банк может приостановить ее на короткое время и позвонить вам, чтобы убедиться, что это действительно вы совершаете перевод, а не действуете под давлением.

Если операция покажется подозрительной, банк может приостановить ее на короткое время и позвонить вам, чтобы убедиться, что это действительно вы совершаете перевод, а не действуете под давлением. Главная цель — "период охлаждения". Этот звонок из банка — ваш шанс остановиться и подумать. Он создан, чтобы вырвать вас из-под гипноза мошенников и дать драгоценное время на осознание происходящего.

Поэтому новое правило — это не ограничение ваших прав, а дополнительный барьер, который может однажды спасти все ваши сбережения. Но главное правило безопасности остается прежним: если вам звонят из "банка" или "полиции" и просят что-то сделать с деньгами — немедленно кладите трубку.