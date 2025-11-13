Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Четверг 13 ноября

09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки
117

Великая джазовая певица Лариса Долина исполнила гимн нового поколения "За деньги – да", заставив всю страну задаться одним вопросом: сколько ей заплатили за это?

Немыслимый дуэт, пусть и заочный, состоялся. Как сообщает "СтарХит", народная артистка России действительно спела главный хит Инстасамки. И это не фейк и не шутка. Этот акт культурной капитуляции — часть ее новой роли в новогоднем фильме ТНТ, где она сыграла властную, мощную и одержимую деньгами женщину.

И вот здесь круг замыкается. Чтобы вжиться в образ "сильно отрицательного персонажа", Долиной, видимо, пришлось пойти на крайние меры — унизиться до хита Инстасамки. Ведь ничто так точно не передает суть ее героини, как строчка "За деньги — да". Сама артистка описывает своего персонажа без прикрас: "И у нее не забалуешь!". Похоже, чтобы сыграть такую женщину, нужно было сначала понять ее философию. И трек Дарьи Еропкиной стал для этого идеальным учебным пособием.

Так что же это — творческий провал или гениальный актерский ход? Для старой гвардии поклонников Долиной это, без сомнения, шок и предательство идеалов. Для молодой аудитории — повод для мемов и доказательство, что деньги действительно решают все.

Но, возможно, все гораздо проще. Лариса Александровна в очередной раз доказала, что она — Артистка с большой буквы, готовая на любой эксперимент ради роли. Даже если для этого нужно примерить на себя образ Инстасамки и на несколько минут забыть про джаз. В конце концов, за хорошую роль, как и за все в этом мире, нужно платить. И иногда — собственной репутацией.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 09:09
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
Что может быть безопаснее, чем перевести деньги самому себе? Вы наверняка делали это десятки, если не сотни раз: перекидывали зарплату с одной карты на другую, собирали нужную сумму для крупной покупки. Перевод самому себе — это привычное и, казалось бы, абсолютно безобидное действие.

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все
Вы урезали калории, добавили спорт, а вес стоит намертво? Знакомая до боли ситуация. По мнению диетологов, причина часто кроется не в отсутствии силы воли, а в неочевидных утренних привычках, которые сводят на нет все ваши старания. Эксперты по питанию выделили три главных "утренних саботажника", которые буквально блокируют процесс жиросжигания.

Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
На днях интернет взорвала новость-мечта: диетологи якобы "порекомендовали" пить пиво и сидр из-за содержания в них антиоксидантов и пробиотиков. Сенсацию подхватили десятки каналов, а люди радостно пересылали ее друзьям. Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли
Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение. В народном календаре этот день известен как Никодимов день.

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год
Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год.

Выбор читателей

11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 12/11СрдПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 11/11ВтрПобег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12/11Срд"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 11/11Втр"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 11/11ВтрПугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия