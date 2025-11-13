Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки

Великая джазовая певица Лариса Долина исполнила гимн нового поколения "За деньги – да", заставив всю страну задаться одним вопросом: сколько ей заплатили за это?



Немыслимый дуэт, пусть и заочный, состоялся. Как сообщает "СтарХит", народная артистка России действительно спела главный хит Инстасамки. И это не фейк и не шутка. Этот акт культурной капитуляции — часть ее новой роли в новогоднем фильме ТНТ, где она сыграла властную, мощную и одержимую деньгами женщину.

И вот здесь круг замыкается. Чтобы вжиться в образ "сильно отрицательного персонажа", Долиной, видимо, пришлось пойти на крайние меры — унизиться до хита Инстасамки. Ведь ничто так точно не передает суть ее героини, как строчка "За деньги — да". Сама артистка описывает своего персонажа без прикрас: "И у нее не забалуешь!". Похоже, чтобы сыграть такую женщину, нужно было сначала понять ее философию. И трек Дарьи Еропкиной стал для этого идеальным учебным пособием.

Так что же это — творческий провал или гениальный актерский ход? Для старой гвардии поклонников Долиной это, без сомнения, шок и предательство идеалов. Для молодой аудитории — повод для мемов и доказательство, что деньги действительно решают все.

Но, возможно, все гораздо проще. Лариса Александровна в очередной раз доказала, что она — Артистка с большой буквы, готовая на любой эксперимент ради роли. Даже если для этого нужно примерить на себя образ Инстасамки и на несколько минут забыть про джаз. В конце концов, за хорошую роль, как и за все в этом мире, нужно платить. И иногда — собственной репутацией.