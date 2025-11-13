Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Четверг 13 ноября

14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит

Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит
42

Давайте разберем плюсы и минусы каждого продукта, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам.

Овсянка

Овсянка — это классический вариант завтрака. Она известна своей пользой для здоровья.

Плюсы:

  • Дает энергию надолго. Овсянка содержит медленные углеводы, которые постепенно усваиваются и обеспечивают стабильный уровень энергии на несколько часов.
  • Полезна для пищеварения. В ней много клетчатки, которая улучшает работу кишечника и дает долгое чувство сытости.
  • Помогает контролировать вес. Исследования показывают, что регулярное употребление овсянки помогает дольше не чувствовать голод.

Минусы:

  • Может быть безвкусной. Сама по себе каша, сваренная на воде без добавок, нравится не всем. Чтобы сделать ее вкуснее, нужно добавлять фрукты, ягоды, мед или орехи.

Кому подходит: тем, кто хочет получить долгий заряд энергии и надолго оставаться сытым.

Яйца

Яйца — это очень питательный и разнообразный продукт для завтрака. Их можно приготовить разными способами.

Плюсы:

  • Содержат много белка. Белок хорошо насыщает, помогает сохранить мышцы и улучшает концентрацию внимания.
  • Много вариантов приготовления. Можно сварить, поджарить глазунью или сделать омлет с овощами и сыром.
  • Безопасны для ежедневного употребления. Современные диетологи считают, что есть 1-2 яйца в день не вредно для большинства людей.

Минусы:

  • Требуют времени на готовку. Приготовление яиц занимает больше времени, чем заваривание овсянки.

Кому подходят: тем, кому нужен сытный завтрак, который поможет оставаться продуктивным до самого обеда.

Йогурт

Йогурт — это быстрый и удобный вариант завтрака, который не требует приготовления.

Плюсы:

  • Экономит время. Это самый быстрый завтрак из трех.
  • Источник белка. В натуральном йогурте содержится белок, который легко усваивается.
  • Полезен для кишечника. Йогурт без сахара содержит полезные бактерии (пробиотики).

Минусы:

  • Недолгая сытость. После йогурта чувство голода может наступить быстрее, чем после овсянки или яиц. Сладкие йогурты с добавками менее полезны и содержат много сахара.

Кому подходит: тем, у кого утром очень мало времени. Чтобы сделать завтрак более сытным, выбирайте греческий йогурт и добавляйте в него орехи или семена.

Какой завтрак выбрать?

На самом деле, не существует одного "правильного" завтрака для всех, сообщает RidLife. Лучший выбор зависит от ваших целей, вкусов и количества времени, которое у вас есть утром.

  • Если вам нужна энергия надолго — выбирайте овсянку.
  • Если вам важна максимальная сытость — ваш выбор яйца.
  • Если у вас совсем нет времени — съешьте натуральный йогурт.

Главное — прислушиваться к своему организму и выбирать тот завтрак, после которого вы чувствуете себя хорошо и полны сил. Можно также чередовать эти продукты в течение недели.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 14:12
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

Фото: WolfBlur / pixabay.com
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру

По теме

Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60
Известный врач и телеведущий, доктор Александр Мясников, поделился в своем Телеграм-канале рекомендациями, которые переворачивают привычные представления о здоровье в зрелом возрасте. 1.

Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью

Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью
Чувствуете себя "разбитым" без причины, а по утрам в зеркале вас "радуют" отеки? Возможно, вашему организму отчаянно не хватает калия – недооцененного героя нашего здоровья. Представьте себе качели.

Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию

Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию
Оказалось, что у Валерия Меладзе есть одна очень веская причина тайно и регулярно прилетать в Москву, и дело совсем не в ностальгии. Пока поклонники и хейтеры пытались сложить пазл новой жизни Валерия Меладзе, одна деталь никак не вписывалась в общую картину его "мирового турне".

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки

Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки
Великая джазовая певица Лариса Долина исполнила гимн нового поколения "За деньги – да", заставив всю страну задаться одним вопросом: сколько ей заплатили за это? Немыслимый дуэт, пусть и заочный, состоялся.

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день

"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
Что может быть безопаснее, чем перевести деньги самому себе? Вы наверняка делали это десятки, если не сотни раз: перекидывали зарплату с одной карты на другую, собирали нужную сумму для крупной покупки. Перевод самому себе — это привычное и, казалось бы, абсолютно безобидное действие.

Выбор читателей

11/11ВтрДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 12/11СрдПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 12/11Срд"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 11/11ВтрПугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 11/11Втр51-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 12/11СрдШутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой