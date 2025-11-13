С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки

Ксения Бородина снова привлекла внимание общественности. На этот раз из-за неудачного инцидента с дорогим предметом гардероба.

В своем телеграм-канале известная российская телеведущая и блогер поделилась печальной историей о том, как испортила белый жакет итальянского бренда Loro Piana всего через 35 минут после примерки. Стоимость этого изделия составляет 6,2 тысячи евро, что эквивалентно примерно 582 тысячам рублей.

В начале своего поста Ксения показала, как она выглядит в этом роскошном жакете, который подчеркивал ее стиль и утонченность. Однако радость от новой покупки быстро омрачилась, когда она случайно пролила на него жидкость. В следующем кадре Бородина запечатлела жакет с розовыми пятнами, оставшимися от пролитого напитка.

В подписи к фотографии она написала: "Сказать, что обидно, — это ничего не сказать. 35 минут просуществовал на мне белый жакет". Это высказывание вызвало сочувствие у ее подписчиков и стало предметом обсуждения в социальных сетях.

Стоит отметить, что Ксения Бородина не впервые демонстрирует свои модные приобретения. Ранее она уже делилась образом почти за два миллиона рублей, что подчеркивает ее страсть к высокой моде и роскошным брендам.

Неудивительно, что такой случай вызвал широкий резонанс среди поклонников и подписчиков. Многие из них стали делиться своими историями о том, как они случайно портили дорогие вещи или сталкивались с подобными ситуациями. Некоторые комментаторы отметили, что это всего лишь вещь и что такие инциденты случаются со всеми.

Ксения Бородина продолжает оставаться популярной фигурой в мире шоу-бизнеса и моды, и ее история о жакете лишь добавляет ей человеческого облика в глазах поклонников. Она показывает, что даже звезды сталкиваются с бытовыми проблемами и не всегда могут избежать неприятностей. В конечном итоге, этот случай стал темой для обсуждения и позволил многим людям вспомнить о том, что важно не только следить за модой, но и быть осторожными с дорогими вещами.