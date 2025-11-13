Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Четверг 13 ноября

16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию
Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры

Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры
98

Покупка квартиры – это важный шаг в жизни каждого человека. Однако многие россияне не всегда осознают, что этот процесс может обернуться значительными скрытыми расходами.

Эксперт в области индивидуального жилищного строительства, Константин Пулькин, основатель компании RUDOM, в интервью с News.ru рассказал о тех финансовых затратах, которые могут возникнуть после приобретения недвижимости.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это расходы на ремонт. По словам Пулькина, в новостройках, как правило, требуется провести достаточно масштабные работы по благоустройству жилья. Средняя стоимость ремонта может варьироваться от 25 до 30 тысяч рублей за квадратный метр. Это немаленькая сумма, особенно если речь идет о квартире площадью 60 квадратных метров и более. Таким образом, только на ремонт может уйти от 1,5 до 1,8 миллиона рублей.

Следующий важный аспект — это обустройство квартиры. Покупка мебели, встроенной кухни и бытовой техники может значительно увеличить общие расходы. Здесь суммы могут колебаться от десятков до сотен тысяч рублей в зависимости от выбранных брендов и качества материалов. Не стоит забывать о том, что для полноценного проживания потребуется не только мебель, но и различные аксессуары и элементы декора, что также потребует дополнительных вложений.

Еще одним скрытым расходом является необходимость приобретения парковочного места. В современных новостройках часто отсутствуют свободные места для автомобилей, что вынуждает новых собственников тратить миллионы рублей на покупку паркинга. В крупных городах эта проблема становится особенно актуальной, так как наличие личного автомобиля — это не просто удобство, а необходимость.

Кроме того, нельзя забывать об эксплуатационных расходах, таких как коммунальные платежи и обслуживание общего имущества. Эти регулярные затраты могут существенно повлиять на бюджет новоселов и должны быть учтены при планировании финансовых вложений.

Важным моментом является также безопасность сделки. Юрист Денис Хмелевской советует россиянам не спешить с покупкой квартиры и тщательно проверять все документы, чтобы избежать мошенничества. Затягивание сделки может помочь обезопасить себя от возможных рисков и неприятностей в будущем.

Покупка квартиры — это не только радость от новой жизни в собственном жилье, но и серьезное финансовое обязательство. Перед тем как принять решение о покупке, важно учитывать все скрытые расходы и тщательно планировать бюджет.

13 ноября 2025, 16:37
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

